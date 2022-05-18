俄罗斯关闭加拿大广播公司莫斯科分部，以报复加拿大禁俄罗斯国家电视台

俄罗斯政府表示，将取消 CBC / Radio-Canada 记者的签证和资格认证，并称这是报复性举措。

俄罗斯外交部

俄罗斯外交部的发言人玛丽亚·扎哈罗娃（Maria Zakharova ）对记者说： 遗憾的是，我们继续注意到自称文明的所谓西方国家集体对俄罗斯媒体的公开攻击。

她说， 已决定对加拿大的行为采取报复性措施，我强调报复性措施：关闭加拿大广播公司的莫斯科分部，包括取消其记者的认证和签证。

玛丽亚·扎哈罗娃表示，渥太华选择了她所说的 俄罗斯恐惧症 （Russophobic） 之路，包括对媒体进行审查。

俄罗斯驻渥太华大使馆证实了这一事态发展。

CBC 深感失望

CBC 的公共事务主管查克·汤普森 (Chuck Thompson) 表示，加拿大广播公司对事态发展 深感失望 。

他说， 我们在莫斯科设有分部超过 44 年，我们是目前唯一在俄罗斯有常驻分部的加拿大媒体，我们的新闻完全独立于加拿大政府，我们对俄罗斯政府将两者混为一谈感到难过 。

查克·汤普森接着说， 据我们所知，这是 CBC/Radio-Canada 历史上第一次被外国政府强制关闭我们的一个分部，这看来是俄罗斯在国内扼杀自由和独立媒体的又一步。我们为我们的记者过去多年在俄罗斯制作的新闻感到非常自豪，我们将继续尽我们所能从国外讲述俄罗斯的故事。

加拿大广播公司 CBC／ Radio-Canada在莫斯科的常驻办公室已经有 44 年历史。 照片：Radio-Canada

特鲁多回应

加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）也对俄罗斯政府的这一宣布做出了回应。