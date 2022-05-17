【分析】清零政策、乌克兰战争令西方和中国脱钩加速，赖小刚教授：“这可能是中国的宿命”

为期三天的七国外交部峰会上周末在德国结束。七国外长们公开敦促中国 不要协助俄国在乌克兰的侵略战争 ，包括不要破坏国际制裁，以及为莫斯科在乌克兰的行动辩护。

这已经不是第一次，欧美高层在公开场合向中国喊话了。

同时，七国外长还声明： 七国集团敦促中国 停止从事信息操纵、虚假信息和其他手段，使俄罗斯对乌克兰的侵略战争合法化”。

而中国驻英国大使馆发言人在评论公报时说，“中方对七国集团的言行表示强烈不满和坚决反对”，还称，中方在乌克兰危机问题上的政策立场是一贯的、明确的，强调中方不接受任何外部胁迫和压力，坚决反对任何对中方的猜疑和无端指责。

中国问题专家赖小刚教授，主持YouTube频道《赖子聊书》 照片：Li Hongyan

加拿大皇家军事学院政治系和女王大学历史系客座教授赖小刚 （新窗口）接受了加广中文台的采访，就中国在俄国入侵乌克兰前后的表现，以及防止新冠病毒传播的清零政策带来的影响，进行了综合分析。

中国的骑墙政策

赖小刚教授以 骑墙 来形容中国在俄国入侵乌克兰上的政策策略，但做得 不怎么样 。

俄国入侵乌克兰之初，中国国家媒体多次引用俄国媒体的报道，比如 泽兰斯基逃跑了 ，预测俄国军队会在几天内打下基辅，为俄国入侵辩护，称这是“北约东扩造成的”，责任在美国。

尽管中国外交人员一再表示，中国尊重国家的领土完整和主权，但是，中国从未在俄国入侵乌克兰问题上谴责俄国。相反，在联合国谴责俄国入侵乌克兰决议投票上，中国投了弃权票。

5月10日，在联合国安理会“调查俄国在基辅一带犯下战争罪行决议”表决上，中国投了反对票，是仅有的两张反对票之一。

赖小刚教授表示，俄国入侵之初，全世界都高估了号称第二大军事强国的战斗力；也低估了乌克兰军队的顽强抵抗力。所以，中国的反应也说得过去。但现在，战争超过了80天，可以说，普京的战争目标已经失败了。欧美空前团结，正积极向乌克兰运送武器物资等，国际社会在经济上进一步制裁俄国。中国在这种状况下，反而不知道怎么办了。

中国的体制决定了它无法灵活转变适应变化，比如，如何让一直深受亲俄国宣传的中国民众转弯，当然，也抛不下俄国和普京的友情。中国的表现会被其他国家蔑视，无论是从道义上还是在外交技巧上，完全失败。因为中国在外交上的策略是和内政连在一起的。那就是，习近平上台后，中国的外交部被当作宣传部来使用了。 引自 赖小刚

中国的宿命

赖小刚教授认为，尽管过去三、四十年，中国与欧美的经济合作日渐紧密，但是，在美国内部，一直有反对和质疑美国与中国经济结盟的声音，智库机构等经常会提出：我们这么做究竟对不对，中共是否会如美国西方所希望的那样发展等问题。

到了最近，智库学者和时事评论都公开讨论“与中国的经济结盟政策是否是美国外交政策中的最大错误？”

人们可以看到，从奥巴马、特朗普、到拜登，从TPP、对中国商品征收高关税，以及拜登一系列 供应链多元化 举措，其实一直是在推动与中国的“脱钩”。

上周，东盟十国的领导人首次一起获邀前往华盛顿，与美国总统拜登会面，显示美国试图扩展在这一地区的影响力。

东盟包括了新加坡、越南、柬埔寨、马来西亚、菲律宾等中国周边的10个国家。

拜登还将在本月下旬访问日本和韩国，也是意在团结亚洲盟友，应对中国和俄罗斯。

在加拿大，自孟晚舟和两名麦克事件发生，加拿大人对中国的印象明显急转直下，并提出了“与相同民主价值观国家经济合作“的策略。

加拿大目前正在制定的印太战略，当中也涉及在全球供应链多元、市场多元化的努力。

赖小刚教授认为，2012年，时任中国主席胡锦涛就曾提出“既不走封闭僵化的老路、也不走改旗易帜的邪路”，这是对西方期待的经济合作带来中国在政治体制上转变的公开拒绝。

习近平上台后的一系列举动显示，他是个非常鲁莽的人，可谓红卫兵一代人。比如，新疆问题，可以说是触碰了西方的道德底线，南海问题上令西方和周边国家更加警觉。而这次在俄罗斯入侵乌克兰之后，有更多西方政客与智库学者在担忧台湾的安全。 引自 赖小刚

赖小刚教授认为，现在关键要看年底的二十大走向，如果习近平继续在台上，西方对中国就放弃任何希望，对中国的制裁会加大力度，继续现在的政策并强化它。而如果能还上一个新人，不管是谁，都会先看看，先谈谈。

清零政策雪上加霜

令西方对中国脱钩加速的另一个原因是，新冠疫情爆发后，中国一直坚持的清零政策，尤其是最近，中国把最大城市、国际化大都市的上海封闭了近两个月。

西方媒体报道认为，中国的封闭清零最明显的影响是，造成全球供应链的中断，推高通货膨胀。而对于中国，它打击了企业在华投资的信心，出现了资金撤离或是减少在华投资。

对上海的封城和疫情期的举措，再次说明了中国体制的可怕。这个方式和1958年的大跃进、大饥荒 时期的方式没有什么不同，同样的体制，同样的方式运转，时隔六十多年。如果想要一个新的中国，不把这个体制改变，这样的事情就会继续出现。 引自 赖小刚

他说，清零政策加上在乌克兰战争中的态度，令西方国家更加清楚，中国和自己不是一路人，要像割除癌症肿瘤一样，割掉与中国的联系。