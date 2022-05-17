查尔斯王子夫妇开始对加拿大进行访问

他们首先前往联邦大楼 The Confederation Building ，与来自法语学校 École des Grands-Vents的学生们会面。

然后，他们将前往省督官邸，并前往 Quidi Vidi 村，品尝村里小型啤酒厂的精酿啤酒。

2022年5月17日: 查尔斯王子和康沃尔公爵夫人卡米拉抵达加拿大纽芬兰和拉布拉多省的圣·约翰斯市 ( St. John's). 照片：The Canadian Press / Paul Chiasson

负责安排查尔斯王子夫妇这次来访的人士表示，很多人会对此感兴趣。

但一些当地居民，例如圣灵学校 （école Holy Spirit）的 12 年级学生 Madalynn Porter 则表示，对这次王室来访不感兴趣，她说：

他们是明星，有意思，很酷，但我和那些人没有关系。 引自 纽芬兰省12 年级学生 Madalynn Porter

她的同学 Rachael Moores 补充说，加拿大与英国王室之间的联系非常少。

她说：

我认为君主制现在已经不再重要，对我来说，这更显示了贫富之间的差异。 引自 纽芬兰省12 年级学生 Rachael Moores

原住民代表受邀

当地的几位原住民代表受邀参加在省督官邸举行的欢迎仪式，这对王室夫妇将在那里为在前原住民寄宿学校中死去的孩子们进行祈祷。

在访问纽芬兰省后，查尔斯王子和卡米拉公爵夫人将飞往加拿大的首都渥太华市，他们在加拿大的最后一站是西北地区。

查尔斯王子夫妇2009年在纽芬兰省. 照片：Getty Images / Chris Jackson

象征性访问

查尔斯王子夫妇的这次旅行属于英国女王伊丽莎白二世白金禧庆祝活动的一部分。

2022 年 2 月 6 日，英国女王伊丽莎白二世迎来登基 70 周年，英国王室随之展开了一系列庆祝活动。

（Radio-Canada，CBC）