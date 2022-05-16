魁北克省成为加拿大最后一个 “摘口罩” 的省份 

魁省的强制性口罩规定是从 2020 年 7 月开始实施的，已经持续了 21 个月，魁北克是加拿大最后一个 摘口罩 的省份。

但是，至少在目前，某些地方仍将要求人们戴口罩。

哪些地方不用再戴口罩

魁省的许多公共场所都解除了口罩规定。 照片：Radio-Canada / Hugo Pothier

以下是魁省不再要求戴口罩的公共场所：

零售业（包括食品店和药店）

购物中心

餐厅和酒吧

宗教场所

室内健身中心和健身房

个人护理业务，例如水疗和美发场所

有观众的文艺和体育赛事场所

政府机构

但是，如果人们自愿，仍然可以在室内戴口罩，同样，公司企业也有权决定自己的规定。

学校

魁省的小学和中学都放弃了强制性口罩规定。

学生和教职员工将不再需要在任何活动中戴口罩，无论是在教室、自助餐厅还是在走廊里。

校车上也不再强制要求戴口罩。

魁省的中小学也不再要求学生和教职员工戴口罩。 照片：Radio-Canada / Bertrand Galipeau

大学和 CEGEP 将自行作出相关规定。

需要继续戴口罩的场所

在魁北克省，包括出租车在内的所有公共交通工具上仍然需要戴口罩。

在联邦监管的领域，如乘坐飞机或火车时仍然需要戴口罩，包括在机场和火车站。

魁省的医院等医疗保健机构也继续要求人们戴口罩。

在药房，人们不是必须戴口罩，但魁北克省的药剂师协会要求人们戴上口罩，因为药房是弱势群体经常去的地方，戴上口罩可以保护他们和药房的员工。

魁北克省卫生部指出，在某些情况下仍建议戴口罩，例如当您在接触脆弱人群时，如免疫功能低下的人、老年人和有并发症风险的人。

专家们还指出，戴口罩不仅可以对抗 COVID-19，还可以对抗目前正在魁省广泛传播的流感，所以，如果你想预防流感，最好还是戴上口罩。

（CBC）