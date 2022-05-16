COVID-19：11% 的住院患者出院不到一个月再次住院

这一研究的结果于周一（ 5 月16 日）发表在加拿大医学协会杂志（Journal of the Canadian Medical Association / Journal de l'Association médicale canadienne， CMA / AMC）上，该研究重点研究了阿尔伯塔省和安大略省因 COVID-19 而住院的 46,412 名成年人。

研究发现，在 2020 年 1 月至 2021 年 10 月期间：

约 18% （8,496 人）的患者在医院死亡，这高于其他呼吸道感染疾病的死亡率。

在因 COVID-19 住院后出院的人中，约 9% 的人在出院后 30 天内重新住院， 2% 的人死亡。

在这两个省份，再入院率＋死亡率的综合比率相似：阿尔伯塔省为 9.9% （783 名患者），安大略省为 10.6% （ 2390 名患者）。

大约一半的患者因呼吸困难而再度住院，呼吸困难是患者再次入院的主要原因。

性别、年龄与贫困

加拿大的新研究发现，患者的性别、年龄、社会经济状况与因 COVID-19 再次住院之间有关系。 照片： CBC / Evan Mitsui

研究人员还发现，患者的再入院率与性别、年龄和社会经济因素之间存在一定关系。

报告发现，重新入院的患者通常是患有多种合并症、之前住过院的老年男性。

与此同时，社会经济地位也是一个因素。

多伦多圣·迈克尔医院 （St. Michael's Hospital）的医生、上述研究的联合作者 Amol Verma 解释说，研究人员没有衡量社会经济地位对再入院的影响程度。

然而，他们分析了患者住址的邮政编码，住在邮政编码为低教育、低收入社区的人再次住院的可能性更高。

这一研究是在 2021年底 Omicron 变体带来新一波疫情之前进行的。