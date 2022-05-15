七国外长会议：商讨应对可能的全球粮食危机；呼吁中国“不要帮助俄罗斯”

星期六，七国集团（G7）外长会议警告说，俄国入侵乌克兰的战争正在给贫穷国家带来粮食和能源危机，需要采取紧急措施，解决俄罗斯阻止乌克兰粮食储备出口。

德国是七大工业国集团的轮值主席国，此次会议在汉堡东北部的魏森豪斯举行。

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock） 表示，这场战争已成为一场 全球危机 。

她表示，除非找到运送乌克兰粮食的方法，否则将有多达 5000 万人，未来几个月将面临饥饿，尤其是在非洲和中东地区。

乌克兰粮食在全球供应中占相当大的份额。目前，由于俄国封锁黑海，有2500万吨粮食滞留在乌克兰港口。

全球应对粮食危机网络的报告披露，2021年53个国家的约1.93亿人经历了危机或更糟糕的重度粮食不安全状况。与2020年相比，增加了近4000万人。

加拿大承诺协助

加拿大外交部长梅兰妮.若丽（Mélanie Joly在会议中表示，加拿大是主要的农产品出口国，随时准备向欧洲港口派遣船只，以便将乌克兰的粮食运送给有需要的人。

她告诉记者，需要确保将这些谷物送到世界各地。否则，数百万人将面临饥荒。

但俄罗斯外交部驳斥说，俄国不应该对可能出现的全球饥荒或者能源危机负责，出现这种情况的原因是，美国等西方国家实施制裁。

呼吁中国不要帮助俄国

G7国家还呼吁中国不要帮助俄罗斯，包括不要破坏国际制裁，或为莫斯科在乌克兰的行动辩护。

他们说，北京应该支持乌克兰的主权和独立，而不是 协助俄罗斯进行侵略战争 。

七国集团敦促中国 停止从事信息操纵、虚假信息和其他手段，使俄罗斯对乌克兰的侵略战争合法化 。

七国集团包括了英国、加拿大、法国、德国、意大利、日本、和美国。

周六的七国外长声明还表示， 永远不会承认俄罗斯试图通过军事侵略改变边界 ，并承诺进一步在经济上对俄国施压。

乌克兰平民在哈尔科夫市附近村庄接受人道援助。 照片：afp via getty images / DIMITAR DILKOFF

RCI with CBC