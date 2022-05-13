加拿大"豆腐渣工程"？小桥开通当天倒塌：工程设计师与建筑公司同遭起诉

萨斯喀彻温省里贾纳的工程设计师斯科特·古拉赫（Scott Gullacher）下个月面临行业内部的 纪律听证会 ，他被指控在设计萨省一座乡间桥梁的时候，违反规定，导致小桥在向公众开放数小时后断裂。

同时，也有一系列法律诉讼在等着他以及他所在的工程公司。

桥梁开通数小时塌陷

事发于2018年9月14日，萨省Clayton乡村市政府（RM）负责人西科斯在脸书网页上宣布， 戴克纪念桥，Dyck Memorial Bridge 已经完工，正式开通了。

但这座桥在开通几小时后突然断裂坍塌，所幸没有人受伤。

西科斯透露，设计这座桥梁的工程师古拉赫没有按照规定，在安装木桩之前，对河床进行地质技术调查。

经过几年的调查，萨斯喀彻温省专业工程师协会(APEGS)本周在网站上发布通知，古拉赫将在6月面临纪律听证。

面临一系列法律诉讼

目前，Clayton乡村市政府正在起诉古拉赫以及他的妻子控制的设计公司、以及建筑服务公司。

起诉书中也指控古拉赫，没有就河床进行地质技术调查；古拉赫在合同中称，这座桥可以使用75年，结果几个小时就倒塌了。

他们要求古拉赫赔偿修理和更换桥梁的费用，以及桥梁的使用损失。

但古拉赫的辩护律师称，他承认没有做地质技术调查，可这是应乡村市政府的要求，因为市政府担心额外的成本和延误。

此外，另有四个请古拉赫及其公司设计、建造桥梁的乡村政府向古拉赫提起诉讼。

诉讼指出，在戴克纪念桥倒塌后，他们委托专业机构进行了检查，并对古拉赫设计的桥梁和施工 缺陷 感到担忧。

里贾纳工程师古拉赫（ Scott Gullacher） 将在下个月就他设计的一座倒塌桥梁面临行业纪律听证会。 照片：LinkedIn

(RCI with CBC)