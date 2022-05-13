梵蒂冈宣布：教皇将于七月末到访加拿大，料将再次向原住民社区道歉

梵蒂冈正式宣布，教皇方济各将会在7月24日到28日到访加拿大，并将会在埃德蒙顿、魁北克城、以及伊卡吕特三个城市停留。

负责教皇访问加拿大的协调员、大主教理查.史密斯表示，由于教皇行动不便，他的活动范围受到了一定的限制。

不过，预计他将会到访埃德蒙顿附近的一个朝圣地，也是加拿大国家历史遗迹。

再次向原住民道歉

史密斯表示，资助那些希望见到教皇的原住民人士前来的计划还“有待决定”，不过教会将竭尽所能支持他们与教皇见面。

四月初，加拿大原住民社区领袖前往罗马与教皇会面时，教皇就表达了到访加拿大的愿望。

在那次会面中，教皇也就加拿大原住民寄宿学校进行了道歉。

史密斯表示，他预计教皇在加拿大土地上会再次向原住民道歉。

教皇和我们大家一样明白，原住民与他们的土地有强大的联系。那片土地，对他们是文化、精神、历史、和传统，他们与土地深深相连。 引自 史密斯

加拿大总理特鲁多就教皇到访表示欢迎。

这非常重要和必要的一步，让天主教会与原住民、因纽特、以及梅蒂斯人继续沟通对话，以促进有意义的和解与理解。 引自 特鲁多

2017年，特鲁多前往梵蒂冈，请求方济各向加拿大原住民社区道歉。

（RCI with CBC）