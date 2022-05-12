天文学家首次公布银河系中心的黑洞照片

今天，《天体物理学杂志快报，Astrophysical Journal Letters》特刊上，刊登了一副照片：天文学家首次拍摄到银河系中心的一个超大质量的黑洞。

天文学家使用事件视界望远镜 (EHT) 拍摄了银河系超大质量黑洞的第一张图像，名为人马座 A* （Sagittarius A*）。

天文学家还透露，人马座 A* 是旋转着的，并且有所倾斜——在这张照片之前，人们并不知道这一情况。

天文学家的研究结果是，这个黑洞在距离银河系中心超过 27,000 光年远的地方，它的质量是太阳质量的 400 万多倍。

这张图片是分散世界六个地点的八台射电望远镜拍摄的，包括智利、墨西哥、西班牙、夏威夷、亚利桑那州、甚至南极。它们一起使用，就像一个地球大小的巨型望远镜，以获得更详细的图像。

这不仅仅是一张美丽的照片，通过观察收集到的数据不仅可以揭示超大质量黑洞的形成，还可以揭示，它们在早期宇宙中所扮演的角色以及它们在星系中心继续扮演的角色。

对上一次拍摄到黑洞图片还是在2019 年，来自世界各地（包括加拿大）的 200 多名天文学家组成的EHT组织，发布了历史性的第一张黑洞照片，黑洞位于另一个星系 Messier 87 (M87) 的中心，显示了周围气体被照亮的黑洞。

RCI with CBC