堕胎、通胀、及自由卡车游行：加拿大联邦保守党党领袖候选人激辩

加拿大官方反对党保守党新党领袖的竞选可谓如火如荼。

周三，在埃德蒙顿，六位候选人就多项议题进行了激烈辩论。

CBC新闻形容这仓辩论 不同寻常 。

波利耶夫受攻击

渥太华保守党议员皮埃尔·波利耶夫（Pierre Poilievre）被认为是可以取代前党领袖奥图的有力竞争者。

在辩论中，他大部分时间都用在了经济问题、生活成本、以及通货膨胀的数据上。

比如，他称，如果当选，将撤掉现任加拿大银行行长马克林（Tiff Macklem)，并指责这位行长成了联邦政府的提款机，导致通胀。

而波利耶夫也成为了另外两个强有力的挑战者，前魁北克省长、资深政客让.夏瑞，以及Brampton市长帕特里克.布朗的攻击对象。

夏瑞称，波利耶夫解雇行长的做法不负责任，将导致投资者产生疑虑。

而另一位候选人刘易斯也认为，政客不应该干涉央行运作。

此外，夏瑞还指责波利耶夫一方面谴责 自由卡车车队 的非法阻碍交通，但另一方面支持“反对疫情限制措施，以及接种疫苗政策”。

（候选人就堕胎话题辩论）

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直面堕胎话题

由于美国最高法院一份泄露的意见书显示，保守派占多数的最高法院有可能会推翻保护妇女堕胎权的“罗伊诉韦德案裁定”。

加拿大人也关注这一议题。

辩论主持人汤姆·克拉克（Tom Clark）向六位候选人提出了这个问题。

让夏瑞首先表示，他 支持女性选择权 ，并称每一个候选人都应该表明自己在这一事件上的立场。

波利耶夫则称，如果自己当选， 不会提出限制女性堕胎权的法律 。

六位候选人中，只有莱斯利.刘易斯表示，自己 支持生命 。

此外，六位候选人还就 是否支持在乌克兰设立禁飞区 、经济蓝图等进行辩论。

保守党领袖候选人下一次辩论将在5月25日，以法语进行。

而保守党投票选举党领袖的日子定在9月10日。这已经是五年来，保守党第三次更换党领袖了。

（候选人就自由卡车大游行以及疫情措施辩论）

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