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堕胎、通胀、及自由卡车游行：加拿大联邦保守党党领袖候选人激辩

投票日期将在9月10日，这是五年来，保守党第三次更换党领袖

Candidates, left to right, Leslyn Lewis, Roman Baber, Jean Charest, Scott Aitchison, Patrick Brown, and Pierre Poilievre pose on stage following the Conservative Party of Canada English leadership debate in Edmonton, Alta., Wednesday, May 11, 2022.THE CANADIAN PRESS/Jeff McIntosh

从左至右，莱斯利.刘易斯（Leslyn Lewis）,罗曼.巴比尔 （Roman Baber），让.夏瑞 （Jean Charest）, 斯考特.爱奇森（Scott Aitchison）, 帕特里克.布朗（Patrick Brown）, 以及皮埃尔·波利耶夫（Pierre Poilievre）。

照片：The Canadian Press / Jeff McIntosh

RCI

正式投票日期将在9月10日，这是五年来，保守党第三次更换党领袖

加拿大官方反对党保守党新党领袖的竞选可谓如火如荼。

周三，在埃德蒙顿，六位候选人就多项议题进行了激烈辩论。

CBC新闻形容这仓辩论不同寻常

波利耶夫受攻击

渥太华保守党议员皮埃尔·波利耶夫（Pierre Poilievre）被认为是可以取代前党领袖奥图的有力竞争者。

在辩论中，他大部分时间都用在了经济问题、生活成本、以及通货膨胀的数据上。

比如，他称，如果当选，将撤掉现任加拿大银行行长马克林（Tiff Macklem)，并指责这位行长成了联邦政府的提款机，导致通胀。

而波利耶夫也成为了另外两个强有力的挑战者，前魁北克省长、资深政客让.夏瑞，以及Brampton市长帕特里克.布朗的攻击对象。

夏瑞称，波利耶夫解雇行长的做法不负责任，将导致投资者产生疑虑。

而另一位候选人刘易斯也认为，政客不应该干涉央行运作。

此外，夏瑞还指责波利耶夫一方面谴责自由卡车车队的非法阻碍交通，但另一方面支持“反对疫情限制措施，以及接种疫苗政策”。

（候选人就堕胎话题辩论）

直面堕胎话题

由于美国最高法院一份泄露的意见书显示，保守派占多数的最高法院有可能会推翻保护妇女堕胎权的“罗伊诉韦德案裁定”。

加拿大人也关注这一议题。

辩论主持人汤姆·克拉克（Tom Clark）向六位候选人提出了这个问题。

让夏瑞首先表示，他支持女性选择权，并称每一个候选人都应该表明自己在这一事件上的立场。

波利耶夫则称，如果自己当选，不会提出限制女性堕胎权的法律

六位候选人中，只有莱斯利.刘易斯表示，自己支持生命

此外，六位候选人还就是否支持在乌克兰设立禁飞区、经济蓝图等进行辩论。

保守党领袖候选人下一次辩论将在5月25日，以法语进行。

而保守党投票选举党领袖的日子定在9月10日。这已经是五年来，保守党第三次更换党领袖了。

（候选人就自由卡车大游行以及疫情措施辩论）

RCI with CBC

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