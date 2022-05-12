香港90岁枢机主教陈日君以及加国华裔何韵诗被捕：加外长表示“深切担忧”

香港国安警察于周三（5月11日）拘捕了涉及“612人道救援基金”的五名信托人，包括已经退休的香港天主教枢机主教、90岁的陈日君（Joseph Zen），以及加拿大籍歌手何韵诗（Denise Ho）。

警方指控他们的罪名是 勾结境外势力，危害国家安全 。

同时被捕的该基金另外三名信托人包括：律师吴霭仪（Margaret Ng)、学者许宝强(Hui Po-Keung)博士、以及正在监狱服刑的前议员何秀兰。

到了晚间，陈日君、何韵诗等分别得到法庭准许取保候审，二人没有对外发表公开声明。

去年12月30日，加拿大公民何韵诗在被扣押36小时之后，获得保释。 照片：AP / Vincent Yu

香港针对民主派镇压进一步恶化

据英国BBC的报道， 612人道救援基金 成立于2019年6月，目的是为“反送中运动中受伤、被捕、或受到波及人士提供人道支援，包括医疗、心理、法律等方面的援助”。该基金会于去年8月停止运作。

加拿大香港联盟（Alliance Canada Hong Kong）发言人刘爱雯（音译，Ai-Men Lau）在接受加拿大广播公司法语部采访时表示，发生这种情况并不奇怪，但仍然令人震惊，表明香港正在深化镇压。

她称 ，特别是逮捕了一位 90 岁的天主教主教，仅仅因为他从事和平抗议活动，

加籍华裔何韵诗少年时代移民加拿大魁北克的蒙特利尔，她也是公开的LGBTQ歌手。

去年12月，她和吴霭仪已经因为担任《独立新闻》董事而被捕，不过也同样获得保释。

加拿大外长表示 深切担忧

加拿大外长乔丽（Melanie Joly）昨天以英法语分别发推，称香港“持续针对民间团体的行为侵蚀了香港居民受基本法保护的权利与自由”。

同时，加拿大国际事务部的声明表示，正在为何韵诗提供领事服务。

此外，媒体报道，梵蒂冈天主教会在一份声明中说：“获悉了枢机主教陈日君被捕的消息，并高度关注事态发展”。

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香港新特首刚上任

上个星期日，香港在只有一位候选人的情况下， 选举 产生了新的特首李家超。

而李家超之前担任保安局局长，并且是2019年负责修例条例的主要官员。

RCI with CBC/Radio-Canada