芬兰正式宣布申请加入北约，俄国称受到威胁，将被迫采取“报复步骤”

星期四，芬兰总统绍里.尼尼斯托（Sauli Niinisto)和总理桑娜.马里（Sanna Marin)宣布，将尽快申请加入北约（NATO）军事联盟。

在一份声明中，芬兰表示，成为北约成员国，将加强芬兰的整个防务联盟。芬兰必需刻不容缓地申请北约成员国。

芬兰将在未来几天正式递交申请。

而邻国瑞典预计也会很快提出加入北约申请。

而北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg)对芬兰的申请表示欢迎，称芬兰加入北约的过程将会是 顺利而迅速 。

芬兰与俄国有1300公里的陆路边境线。从冷战开始，芬兰一直在军事上保持中立政策。所以，这次加入北约的举动将戏剧性改变波罗的海沿岸的国际政治关系。

今年二月，俄国入侵乌克兰，令波兰、瑞典等未加入北约的欧盟国家感到担心。

而俄国曾表示， 北约不断向东扩张 是他们对乌克兰“采取特别军事行动”的原因之一。

在被问及，芬兰加入北约是否是对俄国的一种威胁？

尼尼斯托表示：

我会告诉普京，这是你一手造成的。照照镜子， 引自 尼尼斯托

俄国称受到了威胁

俄国总统普京的发言人德米利特.佩斯科夫（Dmitry Peskov)表示，芬兰加入北约令俄罗斯受到了威胁，指责“北约扩张并没有使我们的大陆更加稳定和安全”。

俄国外交部之后的一份回应声明表示，波兰此举会“迫使俄国采取报复步骤”。

但俄国没有说明报复措施有些什么。

此前，俄国官员曾谈到可能的措施，包括在波罗的海部署核武导弹。

而美国和英国都对波兰、瑞典作出承诺，如果因为申请加入北约而遭到俄国的威胁，美英将保障它们的安全。

2021年12月，芬兰总统尼尼斯托与俄国总统普京在赫尔辛基会晤。 照片：AFP / Markku Ulander

RCI with CBC/BBC