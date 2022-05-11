渥太华将派出 3 架包机把乌克兰难民接到加拿大

联邦政府的一位未透露姓名的官员称，这 3 架包机将从波兰的华沙起飞，前往温尼伯市（5 月 23 日）、蒙特利尔市（5 月 29 日）和哈利法克斯市（6 月 2 日）。

加拿大广播公司报道说，估计大约 900 名乌克兰人（每架飞机 300 人）将乘包机前来加拿大。

费用由加拿大政府支付

渥太华已与一家私人承运商达成包机接送乌克兰难民的协议，并将支付有关费用。

消息人士称，包机的位置将按照先到先得的方式，免费分配。

只有通过新的加拿大-乌克兰紧急旅行授权 (AVUCU) 获得签证的乌克兰人才能预订包机位置，符合条件的个人将收到一封电子邮件，其中包括有关如何预订的信息。

这位官员还说，包机抵达加拿大后，政府将对没有合适住宿地点的乌克兰难民提供最多 14 天的免费住宿。

加拿大的志愿者们为迎接乌克兰难民进行了大量准备. 照片：Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

自由党政府面临批评

在渥太华，反对党数周来一直呼吁组织包机撤离，并指责特鲁多政府拖拖拉拉。

上个星期，联邦交通部长奥马尔·阿尔加布拉（Omar Alghabra）说，在撤离乌克兰难民问题上，政府一直面临 后勤上的挑战 。

他指出，许多乌克兰人在申请加拿大签证后已经不在原地，这使得安排航班变得更加困难。

而加拿大的纽芬兰和拉布拉多省则 先发制人 ，自己组织了从波兰起飞的撤离航班，本周一晚上，有超过 160 名乌克兰难民已经抵达了 St. John's 。

批准了近10万个难民申请

加拿大广播公司报道说，在 3 月 17 日至 5 月 4 日期间，加拿大收到了 204,000 份乌克兰难民的申请，已获批准的申请为 91,500 个。

根据联合国难民署的数据，自 2 月 24 日俄罗斯入侵以来，已有近 600 万乌克兰人逃离了自己的国家，其中有 320 万人逃到了波兰。

（CBC）