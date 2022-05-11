- 主页
- 政治
渥太华将派出 3 架包机把乌克兰难民接到加拿大
面对越来越大的撤离乌克兰难民的压力，渥太华将很快组织三架包机，把逃离战争的乌克兰人接到加拿大。
联邦政府的一位未透露姓名的官员称，这 3 架包机将从波兰的华沙起飞，前往温尼伯市（5 月 23 日）、蒙特利尔市（5 月 29 日）和哈利法克斯市（6 月 2 日）。
加拿大广播公司报道说，估计大约 900 名乌克兰人（每架飞机 300 人）将乘包机前来加拿大。
费用由加拿大政府支付
渥太华已与一家私人承运商达成包机接送乌克兰难民的协议，并将支付有关费用。
消息人士称，包机的位置将按照先到先得的方式，免费分配。
只有通过新的加拿大-乌克兰紧急旅行授权 (AVUCU) 获得签证的乌克兰人才能预订包机位置，符合条件的个人将收到一封电子邮件，其中包括有关如何预订的信息。
这位官员还说，包机抵达加拿大后，政府将对没有合适住宿地点的乌克兰难民提供最多 14 天的免费住宿。
自由党政府面临批评
在渥太华，反对党数周来一直呼吁组织包机撤离，并指责特鲁多政府拖拖拉拉。
上个星期，联邦交通部长奥马尔·阿尔加布拉（Omar Alghabra）说，在撤离乌克兰难民问题上，政府一直面临
后勤上的挑战。
他指出，许多乌克兰人在申请加拿大签证后已经不在原地，这使得安排航班变得更加困难。
而加拿大的纽芬兰和拉布拉多省则
先发制人，自己组织了从波兰起飞的撤离航班，本周一晚上，有超过 160 名乌克兰难民已经抵达了 St. John's 。
批准了近10万个难民申请
加拿大广播公司报道说，在 3 月 17 日至 5 月 4 日期间，加拿大收到了 204,000 份乌克兰难民的申请，已获批准的申请为 91,500 个。
根据联合国难民署的数据，自 2 月 24 日俄罗斯入侵以来，已有近 600 万乌克兰人逃离了自己的国家，其中有 320 万人逃到了波兰。
（CBC）