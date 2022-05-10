加拿大纽芬兰省迎来 166 名乌克兰难民

这些难民于周一早上从波兰华沙出发，乘坐由纽芬兰省政府提供的包机来到了加拿大。

周一晚上，纽芬兰和拉布拉多省的省长安德鲁·弗雷（Andrew Furey）和一些纽芬兰省民在机场以雷鸣般的掌声欢迎了他们。

2022 年 5 月 9 日，纽芬兰和拉布拉多省省长安德鲁·弗雷（Andrew Furey）在机场迎接 166 名乌克兰难民。 照片：Radio-Canada / PATRICK BUTLER

马上有工作

斯坦尼拉夫 （Stanislav） 是刚下飞机的乌克兰难民之一，他很快将去位于 Baie Verte 的矿场工作。

他说，抵达加拿大让他深感欣慰，但他仍然担心父亲，父亲是乌克兰军队的军官，还在战斗中。

另一位难民伊莉娜（ Iryna） 从未想过自己最终会来到纽芬兰。

她说，原来想去多伦多，但纽芬兰省政府给她提供了一张免费机票。

她说，这次旅行比预期地要容易得多。

现在，伊莉娜也将很快开始为加拿大东部的航空公司 Pal Airlines 工作。

纽芬兰人到机场欢迎

许多纽芬兰人到机场欢迎乌克兰难民。 照片：Radio-Canada / PATRICK BUTLER

马修·德拉·瓦勒 （Matthew Della Valle ） 是一位纽芬兰居民，与许多人一样，周一晚上他在圣-让 （ Saint-Jean）国际机场外举着一面乌克兰国旗，欢迎乌克兰难民。

他表示，我们愿意在纽芬兰和拉布拉多省欢迎乌克兰的兄弟姐妹们。

他说：

他们经历了艰难、痛苦，我们想向他们表达我们的爱，并告诉他们：我们在这里为你服务，全世界都爱你，我们将在这一切中支持你。 引自 纽芬兰居民马修·德拉·瓦勒（ Matthew Della Valle ）

在波兰设立办公室

今年 3 月，纽芬兰和拉布拉多省在波兰设立了移民办公室，这是加拿大唯一一个采取了这一措施的省份。

省政府随后派人前往华沙，与加拿大的大使馆人员合作，了解想来加拿大的难民的情况。

纽芬兰和拉布拉多省承诺，乌克兰难民到达后，每个人都会马上有住处。

（Radio-Canada）