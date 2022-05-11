【专访】她推动设立了“亚裔文化月”，参议员利德蕙：寄语年轻人，勤奋与专注是成功关键

2002年5月，根据加拿大第一位亚裔参议员利德蕙（Vivienne Poy)女士提出的动议，联邦政府正式确认，每年的五月为 亚裔文化月 。

加拿大多元与包容部部长胡森（Hussen）在今年的 亚裔文化月 表彰了多位 对加拿大做出杰出贡献的亚裔 ，当中就有利德蕙女士。

亚裔文化月 活动在加拿大已经走过了二十年，利德蕙女士对它的发展，作用，以及个人愿望又有哪些呢？

利德蕙女士通过视频接受了加广中文台记者的采访。

加拿大表彰亚裔对社区贡献。 照片：Radio-Canada / AHM

最大愿望是种族主义彻底消除

在亚裔文化月确立之前，我一直感觉，加拿大社会中，亚裔仿佛是不存在，听不到我们社区的声音。所以，我提出动议，设立亚裔文化月，让亚裔的历史文化在加拿大有更多曝光的机会，让全社会明白，亚裔历史文化就是加拿大传统的一部分。 引自 利德蕙

2001年，利德蕙的这项动议在参议院获得通过之后，她花了很多时间和努力，与联邦政府以及文化遗产部沟通。

终于在2002年，正式确立这个全国性的节日。

同时，她开始在全国巡回演讲，和社区人士会面商讨，建议社区尽早组织展开庆祝活动。

而且，她建议，活动不仅仅是我们亚裔社区内部庆祝，而是把我们的文化，我们在加拿大的历史，介绍给所有人，是整个加拿大社区一起来庆祝。

她对加广记者说，自己那时还年轻，常常是一天跑两个城市，做两场演讲。

经过了二十年，亚裔文化月的规模也逐渐扩大，从最早的蒙特利尔、温哥华，逐步扩展到中部、东部的PEI等许多大城市。

我希望，有一天，整个加拿大能自然地认为，亚裔也是加拿大人。我最希望，没有针对亚裔的种族歧视，这是非常重要的。什么时候才能实现呢？我不知道，但我们一定不能放弃。 引自 利德蕙

2002年5月，参议员利德蕙签署文件，确定每年的五月为加拿大“亚裔文化月”。 照片：Radio-Canada / Photo courtesy of Vivienne Poy

谈到新冠疫情开始以来，亚裔遭受的歧视或是仇视，她显得有些沉重。

我其实并不感到惊讶。你要知道，种族主义者在加拿大的人数其实很少，但加拿大依然存在系统性种族歧视。平常日子，这些都被掩饰得很好。但一有机会，比如这次的武汉出现新冠病毒，他们就会跳出来。所以，我们一定要在继续努力，向加拿大解释，无论是亚裔还是其他族裔，我们都是加拿大人，都为社会做出贡献，希望彼此友好相处。 引自 利德蕙

此外，她还认为，亚裔社区一定要团结，不能任人羞辱。

而加拿大政府应该做的是，进一步普及教育和增加社会意识，比如让学生了解历史 —— 不仅仅是针对华裔的歧视历史，还有对待原住民，都需要在课本中中呈现。

她同时还建议，加拿大应该设立一个 种族歧视委员会 。

加拿大已经设立了 人权委员会 ，但这几年，出现了黑人的命也是命运动、发现原住民寄宿学校的黑暗历史、以及近两年针对亚裔的歧视等，都说明，加拿大需要一个种族歧视委员会，来专门处理与种族歧视相关事务。

今年4月21日，利德蕙女士在多伦多大学女性联合会的午餐会上发言。 照片：Radio-Canada / Photo courtesy of Vivienne Poy

关于利德蕙女士： 1942年5月出生于香港。 1959年，利德蕙来到加拿大，就读于麦吉尔大学。 毕业后，她成立了自己的时装公司，是位成功的商人、慈善家。 1999年，前总理克里田任命她为加拿大参议员，成为加拿大第一位亚裔参议员。 她于2003年，取得了加拿大多伦多大学历史系博士。2006年，她还获得香港大学荣誉法学博士。她也是第一位出任多伦多大学校监的华裔。 她曾经出版多部著作，主题包括了描述利氏家族香港发展，关于自己的父亲利铭泽，以及华裔移民女性的《通向应许之地》等。 利德蕙的祖父是港英政府时期著名的四大家族之一 利希慎家族企业 创办人。 她在麦吉尔大学读书时，遇到了自己的丈夫、著名整容外科医生武卫权。两人有三个儿子。 而武卫权的妹妹就是加拿大第一位亚裔总督武冰枝。

利德蕙女士的历史学博士论文研究华裔女性移民，并出版了专著《通往应许之地》(2013) 照片：Radio-Canada / Vivienne Poy / McGill-Queen’s University Press

勤奋与专注今年迈入80岁的利德蕙给年轻人的忠告是：成功需要勤奋与专注。

首先，我觉得努力工作会带来幸运。或许我给人的印象是很幸运，但实际上，我这一辈子是非常努力的，我不怕辛苦，我是工作起来停不下来的人，无论做家务或者做公务，我都非常享受。比如，我的三个孩子都是我亲自带大的，没有请保姆。再有，对社区的关注、希望为社区做事的愿望，似乎是在我的DNA里的。而也正是因为我愿意为社区做事，才有机会被任命为参议员。 引自 利德蕙

再有，就是需要专注。利德蕙认为，你要知道自己喜欢什么，然后，100%为目标努力。她年轻的时候学习时装设计，但她始终对历史感兴趣。在担任参议员期间，她坚持在周末从渥太华飞到多伦多大学，继续自己的学业，经过几年努力，得到了历史学的博士学位。

那段日子，我是没有周末，没有假日的。我就是个非常坚持目标的人，我设定的目标一定要实现，不会放弃。 引自 利德蕙

2012年，从参议员岗位上退下来的利德蕙，着手把自己博士论文发展为一本历史研究专著，书名就是《通往应许之地》（2013年出版），讲述华裔女性移民加拿大的历程。

在加拿大史学界，这样的题材并不多见。目前，它已经成为一些大学的参考阅读书目。

利德蕙女士以自己的父亲与祖父为主角的利氏家族历史，于2011年由香港中文大学出版社出版。 照片：Radio-Canada / Vivienne Poy

三个词来形容自已

记者希望她用三个词来形容自己的个性，她想了想说，善良（kindness）、固执（stubbornness），和勤力（Hardworking）。

我记得小时候，有个保姆为我看手相，她说，你的手是四方形的，是男人的手，你一辈子都要工作的。果然被她说中了，但我是一点也不介意的。 引自 利德蕙

父亲的影响

采访中，利德蕙很自然谈起自己的父亲、实业家慈善家利铭泽。她说，父亲是对自己影响最大的人。

我父亲是个非常勤力的人，这点上我很像我爸爸。他每天很早就起来，陪我们吃早餐，送我们上学，他总是第一个到达公司。他非常喜欢帮助别人，记挂着社区。我的家境算是很好的，但我父亲从来不喜欢出风头，我也是这样 —— 我呢，喜欢漂亮衣服，我父亲是连这一点也不喜欢，他总是开一部很小的普通的车。这些都是小事，但这些言传身教影响了我很多。 引自 利德蕙

她尤其记得，父亲曾对她说，有钱是不重要的，但有了钱可以帮助别人，这很重要。