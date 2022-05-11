  1. 主页
  2. 社会

【专访】她推动设立了“亚裔文化月”，参议员利德蕙：寄语年轻人，勤奋与专注是成功关键

加拿大第一位亚裔参议员利德蕙女士，她在2002年推动将每年五月确定为“亚裔文化月”。

加拿大第一位亚裔参议员利德蕙女士，她在2002年推动将每年五月确定为“亚裔文化月”。

照片：Radio-Canada / Photo courtesy of Vivienne Poy

Yan Liang

“我最大愿望是种族歧视在加拿大彻底消失”

2002年5月，根据加拿大第一位亚裔参议员利德蕙（Vivienne Poy)女士提出的动议，联邦政府正式确认，每年的五月为亚裔文化月

加拿大多元与包容部部长胡森（Hussen）在今年的亚裔文化月表彰了多位对加拿大做出杰出贡献的亚裔，当中就有利德蕙女士。

亚裔文化月活动在加拿大已经走过了二十年，利德蕙女士对它的发展，作用，以及个人愿望又有哪些呢？

利德蕙女士通过视频接受了加广中文台记者的采访。

加拿大表彰亚裔对社区贡献。

加拿大表彰亚裔对社区贡献。

照片：Radio-Canada / AHM

最大愿望是种族主义彻底消除

在亚裔文化月确立之前，我一直感觉，加拿大社会中，亚裔仿佛是不存在，听不到我们社区的声音。所以，我提出动议，设立亚裔文化月，让亚裔的历史文化在加拿大有更多曝光的机会，让全社会明白，亚裔历史文化就是加拿大传统的一部分。
引自 利德蕙

2001年，利德蕙的这项动议在参议院获得通过之后，她花了很多时间和努力，与联邦政府以及文化遗产部沟通。

终于在2002年，正式确立这个全国性的节日。

同时，她开始在全国巡回演讲，和社区人士会面商讨，建议社区尽早组织展开庆祝活动。

而且，她建议，活动不仅仅是我们亚裔社区内部庆祝，而是把我们的文化，我们在加拿大的历史，介绍给所有人，是整个加拿大社区一起来庆祝。

她对加广记者说，自己那时还年轻，常常是一天跑两个城市，做两场演讲。

经过了二十年，亚裔文化月的规模也逐渐扩大，从最早的蒙特利尔、温哥华，逐步扩展到中部、东部的PEI等许多大城市。

我希望，有一天，整个加拿大能自然地认为，亚裔也是加拿大人。我最希望，没有针对亚裔的种族歧视，这是非常重要的。什么时候才能实现呢？我不知道，但我们一定不能放弃。
引自 利德蕙
2002年5月，参议员利德蕙签署文件，确定每年的五月为加拿大“亚裔文化月”。

2002年5月，参议员利德蕙签署文件，确定每年的五月为加拿大“亚裔文化月”。

照片：Radio-Canada / Photo courtesy of Vivienne Poy

谈到新冠疫情开始以来，亚裔遭受的歧视或是仇视，她显得有些沉重。

我其实并不感到惊讶。你要知道，种族主义者在加拿大的人数其实很少，但加拿大依然存在系统性种族歧视。平常日子，这些都被掩饰得很好。但一有机会，比如这次的武汉出现新冠病毒，他们就会跳出来。所以，我们一定要在继续努力，向加拿大解释，无论是亚裔还是其他族裔，我们都是加拿大人，都为社会做出贡献，希望彼此友好相处。
引自 利德蕙

此外，她还认为，亚裔社区一定要团结，不能任人羞辱。

而加拿大政府应该做的是，进一步普及教育和增加社会意识，比如让学生了解历史 —— 不仅仅是针对华裔的歧视历史，还有对待原住民，都需要在课本中中呈现。

她同时还建议，加拿大应该设立一个种族歧视委员会

加拿大已经设立了人权委员会，但这几年，出现了黑人的命也是命运动、发现原住民寄宿学校的黑暗历史、以及近两年针对亚裔的歧视等，都说明，加拿大需要一个种族歧视委员会，来专门处理与种族歧视相关事务。

今年4月21日，利德蕙女士在多伦多大学女性联合会的午餐会上发言。

今年4月21日，利德蕙女士在多伦多大学女性联合会的午餐会上发言。

照片：Radio-Canada / Photo courtesy of Vivienne Poy

关于利德蕙女士：

1942年5月出生于香港。

1959年，利德蕙来到加拿大，就读于麦吉尔大学。

毕业后，她成立了自己的时装公司，是位成功的商人、慈善家。

1999年，前总理克里田任命她为加拿大参议员，成为加拿大第一位亚裔参议员。

她于2003年，取得了加拿大多伦多大学历史系博士。2006年，她还获得香港大学荣誉法学博士。她也是第一位出任多伦多大学校监的华裔。

她曾经出版多部著作，主题包括了描述利氏家族香港发展，关于自己的父亲利铭泽，以及华裔移民女性的《通向应许之地》等。

利德蕙的祖父是港英政府时期著名的四大家族之一利希慎家族企业创办人。

她在麦吉尔大学读书时，遇到了自己的丈夫、著名整容外科医生武卫权。两人有三个儿子。

而武卫权的妹妹就是加拿大第一位亚裔总督武冰枝。

利德蕙女士的历史学博士论文研究华裔女性移民，并出版了专著《通往应许之地》(2013)

利德蕙女士的历史学博士论文研究华裔女性移民，并出版了专著《通往应许之地》(2013)

照片：Radio-Canada / Vivienne Poy / McGill-Queen’s University Press

勤奋与专注今年迈入80岁的利德蕙给年轻人的忠告是：成功需要勤奋与专注。

首先，我觉得努力工作会带来幸运。或许我给人的印象是很幸运，但实际上，我这一辈子是非常努力的，我不怕辛苦，我是工作起来停不下来的人，无论做家务或者做公务，我都非常享受。比如，我的三个孩子都是我亲自带大的，没有请保姆。再有，对社区的关注、希望为社区做事的愿望，似乎是在我的DNA里的。而也正是因为我愿意为社区做事，才有机会被任命为参议员。
引自 利德蕙

再有，就是需要专注。利德蕙认为，你要知道自己喜欢什么，然后，100%为目标努力。她年轻的时候学习时装设计，但她始终对历史感兴趣。在担任参议员期间，她坚持在周末从渥太华飞到多伦多大学，继续自己的学业，经过几年努力，得到了历史学的博士学位。

那段日子，我是没有周末，没有假日的。我就是个非常坚持目标的人，我设定的目标一定要实现，不会放弃。
引自 利德蕙

2012年，从参议员岗位上退下来的利德蕙，着手把自己博士论文发展为一本历史研究专著，书名就是《通往应许之地》（2013年出版），讲述华裔女性移民加拿大的历程。

在加拿大史学界，这样的题材并不多见。目前，它已经成为一些大学的参考阅读书目。

利德蕙女士以自己的父亲与祖父为主角的利氏家族历史，于2011年由香港中文大学出版社出版。

利德蕙女士以自己的父亲与祖父为主角的利氏家族历史，于2011年由香港中文大学出版社出版。

照片：Radio-Canada / Vivienne Poy

三个词来形容自已

记者希望她用三个词来形容自己的个性，她想了想说，善良（kindness）、固执（stubbornness），和勤力（Hardworking）。

我记得小时候，有个保姆为我看手相，她说，你的手是四方形的，是男人的手，你一辈子都要工作的。果然被她说中了，但我是一点也不介意的。
引自 利德蕙

父亲的影响

采访中，利德蕙很自然谈起自己的父亲、实业家慈善家利铭泽。她说，父亲是对自己影响最大的人。

我父亲是个非常勤力的人，这点上我很像我爸爸。他每天很早就起来，陪我们吃早餐，送我们上学，他总是第一个到达公司。他非常喜欢帮助别人，记挂着社区。我的家境算是很好的，但我父亲从来不喜欢出风头，我也是这样 —— 我呢，喜欢漂亮衣服，我父亲是连这一点也不喜欢，他总是开一部很小的普通的车。这些都是小事，但这些言传身教影响了我很多。
引自 利德蕙

她尤其记得，父亲曾对她说，有钱是不重要的，但有了钱可以帮助别人，这很重要。

Yan Liang

头条