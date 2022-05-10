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油价暴涨加拿大人纷纷修订暑假计划, 专家支招如何省油
RCI
随着加拿大各地油价飙升，许多加拿大人不得不重新考虑今年夏天的休假计划。
大蒙特利尔地区 Vaudreuil-Dorion 的居民韦恩·加斯 (Wayne Gass) 原来准备在今年夏季进行一次风景优美的公路旅行：沿着加斯佩半岛驾驶，前往新斯科舍省的卡博特小径，然后到爱德华王子岛省。
然而，由于汽油价格每升已经超过 2 加元，他决定今年休假不能离家太远，也许只会去一下渥太华市，或魁北克省的 Mont-Tremblant。
韦恩·加斯说，今后几个月汽油价格甚至可能更高，也许需要一年，甚至两年，油价才能恢复到正常水平。
和他一样，很多加拿大人都在修订休假计划，主要的考虑因素就是油价。
通货膨胀给旅游业复苏带来不确定性
汽油价格的暴涨，加上从食品到住房一切成本的上升，为旅游业所指望的疫情后反弹添加了更多的不确定性。
加拿大会议委员会（Conference Board of Canada）的首席经济学家佩德罗·安图内斯（Pedro Antunes）表示：（对于旅行业而言）可能是非常棒的一年，但将比我们预期的要低一些。
会议委员会的一份新报告称，由于 COVID-19 大流行，两年多的限制，旅行需求被压抑，人们将进行
报复 性地旅游。
然而，汽油和其他商品的价格上涨将对旅行构成了
重大威慑 。
开车时如何省油
在油价高涨的情况下，专家们开始提醒大家如何省油，包括：
- 加油时货比三家；
- 避免在高峰时间出行, 汽车走走停停非常耗油；
- 在高速公路上降低车速；
- 避免急速启动、快加速和急刹车；
- 不要让汽车空转;
- 尽量少用汽车空调；
- 减轻车辆的负载，如取下自行车架和滑雪架等。
（CBC）