加拿大总督玛丽·西蒙这个星期前往努纳维克

会晤年轻人

在为期五天的行程中，她将参观四所学校，并与青年组织会晤，她在任职总督期间为自己设定的优先工作事项之一是促进年轻人的教育和身心健康。

一个多月前，努纳维克的学生们和老师们就开始为总督的到访准备艺术节目。

Nunavik 学校董事会 Kativik Ilisarniliriniq 的通讯协调员 Jade Duchesneau-Bernier 说，学生们将可以用自己的母语与总督进行交流，这一点非常特别。

Jade Duchesneau-Bernier 女士说，我们很少有政府的官员知道北方是什么、因纽特人的文化是什么、语言是什么。

与魁省省长会晤

加拿大总督玛丽·西蒙（左）与魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特 照片：La Presse canadienne / Jacques Boissinot

上周三（5月4日），加拿大总督玛丽·西蒙第一次访问了魁北克市，与魁北克省省长弗朗索瓦·莱戈特 （François Legault,）进行了会晤。

之后，魁北克省省长表示，加拿大总督仍有 更多工作要做 来提高她的法语水平。

玛丽·西蒙在 2021年 7 月出任加拿大总督后，因不会法语而引出了争议。

玛丽·西蒙表示，她正致力于在工作中学习法语，并提到她小时在就读一所联邦学校时被剥夺了学习法语的机会。

玛丽·西蒙 （Mary Simon）是加拿大的第一位原住民总督。

（Radio-Canada）