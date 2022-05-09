安大略省选：生活成本飙升是选民们最关心的问题

创新研究集团 ( Innovative Research Group）、Earnscliffe Strategies、Ipsos 和 Abacus Data 进行的民意调查清楚地表明，目前对安大略省选民来说，生活成本问题最为重要。

有关专家们说，虽然安大略省各政党的领袖们在竞选活动中都在谈论生活成本问题，但让人奇怪的是他们至今还没有在这个问题下更多的功夫。

选民的关注

生活成本的上涨在安大略省省选中成为选民关注的首要问题。 照片：afp via getty images / ROBYN BECK

资深民意调查专家、创新研究集团 ( Innovative Research Group）的总裁格雷格·莱尔 （Greg Lyle) 表示，聪明的政客不会仅仅把 [生活成本] 作为一个问题来谈论，他们会明白这是一个领导能力的测试。

他在接受加拿大广播公司的采访时说，人们希望听到政治家以理解选民的关注的方式来谈论这个问题。

他接着说，对于政治家来说，如果你错过了这个问题，那许多普通选民就会感到你没听见他们的话。

同样，Earnscliffe Strategies 负责舆论研究的道格·安德森 （Doug Anderson）也表示，目前公众舆论还不稳定，因为生活成本的上涨在近期内才成为一个主要的问题

他认为，能够为选民们提供有吸引力的、让生活更能负担得起的 一揽子计划 的政党将在这次省选中具有巨大的潜力。

（CBC）