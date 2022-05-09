5 月 9 日：加拿大线上庆祝亚裔传统文化月

2022 年 5 月 9 日下午 18:30（东部时间），人们可以通过 Facebook Live （新窗口）收看 亚裔传统文化月 - Asian Heritage Month / Mois du patrimoine asiatique 的庆祝活动。

亚裔传统文化月 20 年

今年是加拿大的 亚裔传统文化月 20 周年，庆祝活动将突出今年的主题： 延续伟大的遗产 - Continuing a legacy of greatness / Poursuivre un legs d'excellence 。

今年是加拿大的 亚裔传统文化月 20 周年. 照片：(Government of Canada)

加拿大政府的网站说，亚裔传统文化月让我们有机会更多地了解亚裔加拿大人的成就和贡献，... 提醒所有加拿大人团结起来，打击针对亚裔的一切形式的种族主义和歧视。

亚裔移民占加拿大移民一半

根据加拿大统计局的人口调查，2016 年，新移民出生地排在前10 位的国家中有 7 个在亚洲地区：菲律宾、印度、中国、伊朗、巴基斯坦、叙利亚和韩国。

加拿大几乎一半的移民人口出生在亚洲地区，截止到 2016年，48.1%的移民出生在亚洲（包括中东）。

近年来，来自亚洲的移民一直不断增多，加拿大统计局的人口预测说，到 2036 年，在加拿大的所有移民中，在亚洲出生的移民可能占到 55.7% 至 57.9%。

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（RCI）