【报道】展示恐怖与愤怒的世界，策展人Sara Say：助力亚裔艺术家放飞自我，在世界艺术版图留下痕迹

加拿大蒙特利尔的通往亚洲艺术节, Access Asie (新窗口)于上周四正式开幕。

而由Sara Say策划的亚洲恐怖与愤世嫉俗,Asian Horror & Cynicism (新窗口)在今天(5月7日)正式开幕,并将一直持续到5月29日。

从2002年起,加拿大联邦政府将每年的五月设定为亚裔传统文化月,而“通往亚洲艺术节”是加拿大最早创立的专门展示推介亚洲文化的大型艺术节。

希望助力年轻亚洲艺术家的策展人Sara Say。 照片:Radio-Canada / Sara Say/ Access Asie

在展览开幕之际,加广中文台采访了策展人Sara Say。

展览营造了亚洲式的恐怖、甚至血腥,如果一个艺术家内心有黑暗,愤怒,沮丧的情绪,体现在画布上的可能是非常令人不安的形象,甚至是恐怖的,但这源自于她们对恐怖天然的热情。对我来说,那就是纯粹的艺术,非常有创造力,恐怖的美丽,恐怖的自由。 引自 Sara Say

助力亚洲艺术家放飞自我

这个展览,Sara集中了三位蒙特利尔女艺术家,她们都很年轻,还在寻找自己的艺术路径和表达方式。

她们分别是设计师、插画家Xinting Zhou; 概念艺术家、平面设计师、插画家Viviane Tran-Le,以及“通过艺术,克服了个人的障碍,找到了创造性的方式表达个人生活经历”的Zidi Zhu (Nebularswamp)。

巧合的是,她们都来自蒙特利尔本地的Doson学院。

我觉得,疫情以来,出现了仇视歧视亚裔浪潮。现在疫情结束,举办亚裔年轻一代艺术家为主的展览,是推动他们有更多曝光机会,鼓励亚裔艺术家更大胆向世界展示自己的创造力,这是非常有意义有价值的事情,整个社区都会赞赏。 引自 Sara Say

一直以来,从事艺术都不是件容易的事情,年轻艺术家总是要经历挣扎,处境都比较难。很多时候,单靠绘画无法维持自己的生活,需要再找另外一个职业糊口。

但Sara认为,现在已然如此,但比起十年前,艺术家靠绘画作为职业更加有可行性了。

她表示,当今艺术家拥有了互联网,不必在借助于传统的美术馆或是媒体发掘或展示自己,他们可以利用社交媒体,而蓬勃的游戏公司,动画公司等,给更多艺术家提供了机会。

Sara也希望,年轻一代艺术家既要精通数码绘画技术,也要注重自己的传统绘画技巧,展现创新与创造力。

Xinting Zhou作品。 照片:Radio-Canada / Xinting Zhou/Access Asie

在世界艺术版图上留下痕迹

最近这几年,亚洲影视、动漫等内容逐渐在西方赢得了共鸣与尊重,比如韩国的电影音乐和恐怖片等,更是在世界舞台上闪光。

Sara Say认为,这说明,具有特色的亚洲艺术可以在国际艺术版图留下自己的地位,但我们必须 更有创造力、拥有思辨能力、和理性 。

Sara Say介绍说,这次展览的主题是在和朋友们闲聊中受到了启发,因为平时她就对恐怖故事,比如鬼故事、超自然故事着迷,小时候,她很喜欢看香港的鬼片。

在我看来,西方的恐怖片是动的,更加血腥和视觉的刺激,但是东方的恐怖片,更加注重心理营造,有某种神秘的气氛,体现出不同的超自然现象。可以说,亚裔恐怖片让你更有想象空间,造成心理的影响。 引自 Sara Say

Viviane Tran-Le 作品。 照片:Radio-Canada / Viviane Tran-Le / Access Asie

关于Sara Say

Sara是第二代亚裔移民。她介绍说,自己的父母分别来自越南和柬埔寨,为了逃避当地的战乱和种族屠杀移民加拿大。

她从小喜欢艺术,纯粹享受绘画、戏剧带来的快乐,令她感到自由,可以做自己。

遗憾的是,在中学时期,身边的亚裔孩子很少关注艺术。而她的父母也并不理解她对艺术的爱,坚持要她找一个稳定有保障的专业。

我在高中的时候,会逃掉化学课去参加艺术活动。在亚裔同学中,我很另类,很孤独。后来,我听从父母的意愿,大学学了一个和艺术完全无关专业 —— 你别问我是什么专业,我都不想提。但我还是一次次回到艺术领域,我谈论的话题也是和艺术相关的。最终,父母觉得,我是真的热爱艺术,只要我能够自食其力,他们也不再反对了。 引自 Sara Say