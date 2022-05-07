【报道】展示恐怖与愤怒的世界，策展人Sara Say：助力亚裔艺术家放飞自我

加拿大蒙特利尔的通往亚洲艺术节, Festival Accès Asie （新窗口）上周四正式开幕。

而由Sara Say策划的亚洲恐怖与愤世嫉俗，Asian Horror & Cynicism （新窗口）在今天（5月7日）正式开幕，并将一直持续到5月29日。

从2002年起，加拿大联邦政府将每年的五月设定为亚裔传统文化月，而“通往亚洲艺术节”是加拿大最早创立的专门展示推介亚洲文化的大型艺术节。

希望助力年轻亚洲艺术家的策展人Sara Say。 照片：Radio-Canada / Sara Say/ Festival Accès Asie

在展览开幕之际，加广中文台采访了策展人Sara Say。

展览营造了亚洲式的恐怖、甚至血腥，如果一个艺术家内心有黑暗，愤怒，沮丧的情绪，体现在画布上的可能是非常令人不安的形象，甚至是恐怖的，但这源自于她们对恐怖天然的热情。对我来说，那就是纯粹的艺术，非常有创造力，恐怖的美丽，恐怖的自由。 引自 Sara Say

助力亚洲艺术家放飞自我

这个展览，Sara集中了三位蒙特利尔女艺术家，她们都很年轻，还在寻找自己的艺术路径和表达方式。

她们分别是设计师、插画家Xinting Zhou; 概念艺术家、平面设计师、插画家Viviane Tran-Le，以及“通过艺术，克服了个人的障碍，找到了创造性的方式表达个人生活经历”的Zidi Zhu (Nebularswamp)。

巧合的是，她们都来自蒙特利尔本地的Doson学院。

我觉得，疫情以来，出现了仇视歧视亚裔浪潮。现在疫情结束，举办亚裔年轻一代艺术家为主的展览，是推动他们有更多曝光机会，鼓励亚裔艺术家更大胆向世界展示自己的创造力，这是非常有意义有价值的事情，整个社区都会赞赏。 引自 Sara Say

一直以来，从事艺术都不是件容易的事情，年轻艺术家总是要经历挣扎，处境都比较难。很多时候，单靠绘画无法维持自己的生活，需要再找另外一个职业糊口。

但Sara认为，现在已然如此，但比起十年前，艺术家靠绘画作为职业更加有可行性了。

她表示，当今艺术家拥有了互联网，不必在借助于传统的美术馆或是媒体发掘或展示自己，他们可以利用社交媒体，而蓬勃的游戏公司，动画公司等，给更多艺术家提供了机会。

Sara也希望，年轻一代艺术家既要精通数码绘画技术，也要注重自己的传统绘画技巧，展现创新与创造力。

Xinting Zhou作品。 照片：Radio-Canada / Xinting Zhou/Festival Accès Asie

在世界艺术版图上留下痕迹

最近这几年，亚洲影视、动漫等内容逐渐在西方赢得了共鸣与尊重，比如韩国的电影音乐和恐怖片等，更是在世界舞台上闪光。

Sara Say认为，这说明，具有特色的亚洲艺术可以在国际艺术版图留下自己的地位，但我们必须 更有创造力、拥有思辨能力、和理性 。

Sara Say介绍说，这次展览的主题是在和朋友们闲聊中受到了启发，因为平时她就对恐怖故事，比如鬼故事、超自然故事着迷，小时候，她很喜欢看香港的鬼片。

在我看来，西方的恐怖片是动的，更加血腥和视觉的刺激，但是东方的恐怖片，更加注重心理营造，有某种神秘的气氛，体现出不同的超自然现象。可以说，亚裔恐怖片让你更有想象空间，造成心理的影响。 引自 Sara Say

Viviane Tran-Le 作品。 照片：Radio-Canada / Viviane Tran-Le / Festival Accès Asie

关于Sara Say

Sara是第二代亚裔移民。她介绍说，自己的父母分别来自越南和柬埔寨，为了逃避当地的战乱和种族屠杀移民加拿大。

她从小喜欢艺术，纯粹享受绘画、戏剧带来的快乐，令她感到自由，可以做自己。

遗憾的是，在中学时期，身边的亚裔孩子很少关注艺术。而她的父母也并不理解她对艺术的爱，坚持要她找一个稳定有保障的专业。

我在高中的时候，会逃掉化学课去参加艺术活动。在亚裔同学中，我很另类，很孤独。后来，我听从父母的意愿，大学学了一个和艺术完全无关专业 —— 你别问我是什么专业，我都不想提。但我还是一次次回到艺术领域，我谈论的话题也是和艺术相关的。最终，父母觉得，我是真的热爱艺术，只要我能够自食其力，他们也不再反对了。 引自 Sara Say