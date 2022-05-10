Vivienne Poy 与亚裔文化月

每年 5 月是加拿大的 亚裔传统文化月 - Asian Heritage Month / Mois du patrimoine asiatique , 今年是加拿大设立这个文化月 20 周年 。

这一特殊事件的设立，与前参议员 Vivienne Poy - 利德蕙是分不开的。

加拿大首位亚裔参议员

Vivienne Poy - 利德蕙于 1941 年 5 月 15 日出生于香港，于 1959 年抵达魁北克省的蒙特利尔市。

她经历丰富，是一位企业家、作家、历史学家和时装设计师，而且是第一位被任命为加拿大参议院议员的亚裔。

利德蕙女士曾在香港、英国和加拿大接受教育，拥有多伦多大学的历史博士学位。

1981 年，她创办了自己的企业 Mode Vivienne Poy，并在时尚和零售行业取得了非凡的成功。

1998 年，利德蕙被任命为参议员，成为加拿大的第一位亚裔参议员，在参议院任职期间，她专注于性别平等、多元文化、移民和人权等问题。

2001 年，她提出了一项动议，把每年的 5 月份定为加拿大的 亚裔传统文化月 。

2002 年 5 月，加拿大政府实施了这项动议，正式宣布每年的 5 月为 亚裔传统文化月 。

2012年退休

利德蕙于 2012 年 9 月 17 日从加拿大参议院退休，但她继续积极参与加拿大各地学术界和社区的活动，并出了五本书籍。

（RCI）