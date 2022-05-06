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渥太华承认让乌克兰难民来加拿大比预期地更难
加拿大交通部长奥马尔·阿尔加布拉（Omar Alghabra）周四表示，一旦克服了某些后勤障碍，加拿大的航空公司已准备好通过包机把乌克兰难民接到加拿大。
自俄罗斯于 2 月 24 日发动入侵以来，已有超过 500 万乌克兰人逃往欧洲其他地区。
加拿大政府制定了具体的移民计划，以帮助那些希望临时或永久来加拿大的乌克兰人。
包机接难民
上个月，联邦交通部长月表示，渥太华已经与航空公司达成协议，将通过包机把这些难民接到加拿大来。
但他周四承认，事实证明组织航班比预期的要困难，因为难民们都换了地方。
交通部长奥马尔·阿尔加布拉说，这些乌克兰难民中的许多人在申请加拿大签证时在一个地方，但现在已经到了另一个地方，从而使组织航空运输变得更加困难。
联邦议会中的反对党 - 魁北克党团的议员亚历克西斯布鲁内尔-杜切佩（ Alexis Brunelle-Duceppe）对自由党政府的解释表示惊讶，他抨击自由党政府在拖拖拉拉。
他说：
我们把飞机飞到不同的地方，进行宣传，你很快就会看到人们在排队登机，这是很明显的事情！
加拿大交通部长奥马尔·阿尔加布拉对记者们表示，我们正在努力应对这些后勤上的挑战，希望能很快找到更好的解决方案。
（Radio-Canada）