旅客回归，缓解了蒙特利尔机场的压力

在周四公布的 2022 年第一季度业绩时，蒙特利尔机场的报告称，2022 年第一季度与 2021 年第一季度相比，过往旅客人次增加了 414%，今年前三个月的旅客总数为 220 万人次。

今年3 月份与 2021 年 3 月份相比，月增幅达到了 823%，即刚刚超过 100 万名乘客，几乎相当于 2019 年 3 月 （疫情爆发时）旅客人数的 60%。

蒙特利尔机场的董事会主席丹尼拉·拉贝尔吉 （Danielle Laberge） 说，疫情的情况虽然还不稳定，但似乎仍在可控范围中，人们想要旅行。

随着卫生措施放松，旅行的人暴增。 照片：Radio-Canada

旅行者的 复仇

由于取消了多项卫生措施，全球出现了 报复性 的旅行大军。

蒙特利尔机场的总裁兼首席执行官菲利普·雷恩维尔（Philippe Rainville）表示，在疫情大流行期间人们因无法旅行而感到沮丧，现在旅行者们蜂拥而至。

他说，在复活节期间旅行的势头特别强劲。

他还表示，对于蒙特利尔国际机场来说，以前商务旅行占到总人次的 25% 至 30%，商务旅行的复苏前景目前仍不确定。

（Radio-Canada）