【报道】华裔博物馆推出雷氏家族艰难成功史：盼与新移民产生共鸣

#亚裔传统文化月

本周五（5月5日）位于温哥华唐人街的华裔博物馆（Chinese Canadian Museum, CCM）推出最新展览《成功的种子：雷学溢家族故事》，介绍在温哥华商界负有盛名的雷氏家族四代人如何战胜歧视、经历风雨、不断努力、发展壮大的历史。

而同时开幕的，还有皇家不列颠哥伦比亚博物馆推出的新展览《两个家族的传奇》，当中也包括了雷氏家族的故事。展示该省两个著名家族，一个法裔家族的奋斗历程，历经风雨，以及成功故事。

在展览开幕之际，加广中文台采访了展览策划人凌慧意（Sarah Ling）。

雷氏家族的根在温哥华唐人街

现在，当人们提及London Drugs或是IGA，根本不会想到，这些是华裔经营的公司，他们已经是加拿大商业活动重要的一部分了，但他们的根是在温哥华唐人街。

雷氏家族的故事非同寻常，而且，能让很多新移民产生共鸣。他们的故事提醒我们，华裔移民经历了严酷的种族歧视，而他们能够克服那些挑战，取得非凡成功。他们的成功历史，就是一个融入加拿大，在加拿大奋斗，实现梦想的过程。 引自 凌慧意

雷氏家族公司的创始人是雷学溢(H.Y. Louie），来自广东中山一个贫苦的家庭。

1896年，21岁的雷学溢经香港坐船到达加拿大维多利亚，缴纳了50元的人头税后获准进入。

他曾经在农场以及木材工厂等地做苦工，一边学习英文，寻找机会创业。

1903年，雷学溢以自己的名字创办了一间蔬菜以及杂货零售商店。

1930年代之后，雷学溢的二儿子雷钰棠（Tong Louie）接手了父亲的公司。

他于五零年代加入IGA，在七零年代中期收购了London Drugs，这两项重要的商业决定，令雷学溢公司走出了中国城。

据报道，2018年，雷氏家族资产估计为21亿加元。

目前，雷氏家族的第三代雷震瀛（Brandt Louie）主持公司，而他的两名儿子在名校毕业后，也已经参与进了公司的经营。

《成功的种子》展览厅一角。 照片：Radio-Canada / Sarah Ling / CCM

成功秘诀

雷学溢创业阶段也是加拿大种族歧视最严重的阶段。比如，雷氏企业成立之初，华人是不能从事医生、律师、会计师等专业工作，也没有选举权。

凌慧意在搜集资料的时候发现，在1920年代末，反亚裔骚乱之后不久，当时的温哥华市市长，也是雷学溢的商业竞争对手，试图出台一个地方法规，禁止华裔商业扩张。

所幸，这条法律没有获得市议会的通过。但雷学溢明白，他在温哥华是不受欢迎。

我们近来听到很多歧视、仇视亚裔的事件。在百年前，对华裔的歧视是非常直接露骨的，是当面告诉你，你不受欢迎，甚至出台《排华法案》，要把华裔赶出去。 引自 凌慧意

1934年，雷学溢回到中山，拜访母亲和家族，他也是在那次旅行中不幸于香港去世。

旅行中，他写信给自己在加拿大的儿子们，信中谈到了他对孩子们和家族企业的期待，也提出很多经营和人生建议。

这封信非常有智慧，阐述家族和企业的价值观。雷氏后人一直保留着这封信，已然成为他们行动的指导。他在信中，要儿子和家族心存善念，要行善积德，不要存有坏心—— 尽管他自己曾受到很多歧视。 引自 凌慧意

此外，凌慧意还认为，雷氏后人也听从了雷学溢的告诫，依赖社区，回馈社区，包括他们的顾客，以及为他们公司工作的人。

雷氏家族企业设立有两个慈善基金会，多次为社区捐款，包括为温哥华圣保罗医院兴建了医院心脏专科的雷钰棠心脏大楼等。

选择与呈现

作为策展人，凌慧意希望，展览从内容到视觉效果上，都有创意，更加吸引观众。

她介绍说，展览一进门有一个实体大的卡车模型，仿照了当年雷学溢创业时期的蔬菜批发公司。

而在卡车展示中，看到雷氏家族对加拿大的贡献。比如，其中一个角讲述了雷学溢的三儿子雷昆照（Quen Louie）的事迹。

二战期间，雷昆照参加了加拿大皇家空军，一次前往德国执行任务时飞机被击落，最后，他被葬在了柏林。

我面临的挑战是，雷氏家族和许多类似的华裔家族一样，有太多动人的故事需要讲述。那么，如何选择其中最重要的部分，介绍给读者就成为难题。在这方面，策展部门和我的合作者给了我很大帮助。很多人可能知道他们的名字，但不了解他们的漫长的奋斗历史。我希望，利用这个机会，真实分享这个家族的故事。 引自 凌慧意