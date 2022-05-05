四人中有两名逃犯：安省北部神秘坠机事件有更多细节被披露

一架小型飞机4月30日在安省西北部坠毁，机上4人全部遇难。其中有两人正被警方通缉。死者中还有一个名叫洪汉坤（音译，Hankun Hong）的27岁华人，来自BC省列治文市。

第四名死者是负责驾驶飞机的汗达（Abhivan Handa), 27岁，从姓名来看应为印裔，也来自列治文。

两名逃犯中，拉尔坎普（Gene Karl Lahrcamp）据信是职业杀手，他被泰国警方指控今年2月5日在泰国普吉岛打死BC省阿博茨福德市的前黑社会头目吉米.山杜。警方为追捕他悬赏10万加元。

37岁的贝利（Duncan Bailey)是另一个受到警方通缉的遇难者。他是黑社会成员，也卷入一起凶杀案。目前正取保候审，因违反保释规定受到通缉。

坠毁的飞机4月29日晚9点从安大略省德莱登市起飞，向东飞出大约100公里后坠毁在一片树林中。

警方对四人之间的关系，他们为何乘坐同一架飞机，以及飞机坠毁原因一无所知。目前安省警方和交通部门正在进行调查。

（CBC, Yvette Brend, adaptation en chinois par Wei Wu)