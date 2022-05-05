俄罗斯越过红线即出兵：乌克兰前总统呼吁加拿大支持美国议员提案

金辛格表示，这项动议的首要目的是向俄罗斯发出警告并显示决心，划下一条不可逾越的红线。波罗申科日前在接受CBC电话采访时也强调说，他并不要求加拿大军人去乌克兰参加战斗，而是希望加拿大政府和议会提供政治支持，以制止核战争及其他大规模杀伤性武器的使用。

波罗申科认为，俄罗斯侵乌战争进行到目前这个阶段，正需要释放金辛格动议这样的信号。因为俄罗斯军队使用常规武器在乌克兰东部和南部战场取得的进展极为有限。

西方国家的情报机构和军事专家也担心俄罗斯在受挫后从常规武器转向生化武器和核武器。

56岁的波罗申科是如胜糖果集团创始人，在2014年至2019年期间担任乌克兰总统。在2019年的总统大选中被泽连斯基击败。战争爆发后，他与泽连斯基尽弃前嫌。2月24日俄罗斯伞兵和特别部队对乌克兰首都基辅发动突袭，情况危急时，他一度拿起武器参加保卫战。

（CBC, Murray Brewster, adaptation en chinois par Wei Wu)