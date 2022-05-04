加拿大保守党要求旗下议员不要就美国最高院堕胎权利案风波发表看法

星期一，美国政治新闻网站《Politico》公开了美国最高法院对1973年 罗诉韦德 堕胎权利案的裁决草案。该草案称当年美国最高法院对此案的判决缺乏依据。它如果成为正式结论，美国各州或有几乎一半将立法或启动旧法以禁止或限制堕胎。

保守党内部的消息来源说，临时党领袖伯根（Candice Bergen）作出禁言决定，说明她明白这个话题会引起内部分歧，也显示保守党在自己的立场上没有担当，而且不信任旗下议员。

自由党、新民主党和魁北克党团在堕胎问题上都有一致的立场，只有保守党不仅要弥合党内分歧，而且要在立场强硬的支持者和普通选民之间寻求平衡。上一任保守党领袖奥图尔就曾在这个问题上面临党内激进人士的不满。伯根显然不希望陷入同样的麻烦。

另据报道，加拿大总理特鲁多表示正在寻求加强维护堕胎权利的法律途径，并为此要求卫生部长和妇女及性别平等部长尽快研究此事。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）