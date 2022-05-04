欧盟计划半年后完全停止进口俄罗斯石油

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）说，这项制裁计划的实施意味着对俄罗斯石油进口的全面禁止，无论是原油还是精炼石油产品，无论是来自油轮还是输油管。她承认这并不容易，因为有些欧盟成员国非常依赖俄罗斯石油。但是欧盟必须这样做，普京必须为他发动的野蛮侵略付出沉重代价。

欧盟各国的代表本周将开会继续讨论这项计划。有消息说，捷克、保加利亚和斯洛伐克要求三年的过渡期。匈牙利政府则表示，今天提出的计划如果原样实施的话，会严重损害匈牙利经济。

今天提出的第六轮制裁措施还包括禁止俄罗斯联邦储蓄银行，莫斯科信用银行和俄罗斯农业银行使用SWIFT支付系统。此前已有七家俄罗斯银行被逐出SWIFT。

另外，有三家俄罗斯国有电视台被禁止在欧盟成员国内播出，58名俄罗斯人士被禁止进入欧盟国家。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）