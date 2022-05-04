加拿大女性的堕胎权会受到威胁吗？

朗日万解释说，加拿大对女性堕胎权的有效保护恰恰在于没有专门的关于堕胎的法律。堕胎的权利被视为自由权、隐私权、平等权和安全保障权的一部分，因此直接受到加拿大宪法保护。加拿大最高法院历年来审理过四起与堕胎权利有关的上诉案，这四次裁决清晰、明确地赋予女性自主决定是否中断怀孕的权利。

朗日万说，尽管加拿大的政治生态也同样复杂，但是从法律层面上来说，美国正在发生的事在加拿大是不可能发生的。

不过，女性堕胎权得到保障并不意味着她们能及时方便地获得堕胎服务。事实上，由于医疗卫生是省级政府的管辖范围，各省提供的堕胎服务差别很大。朗日万举例说，纽芬兰省直到近几年才有堕胎诊所，新不伦瑞克省的女性如果在私营诊所堕胎就必须自付费用。即使是在这方面做得最好的魁北克省，偏远地区和蒙特利尔之间也存在巨大差距。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）