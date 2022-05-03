CBC 调查发现，加拿大十年间有 1300 多名婴儿因不安全睡眠因素而夭折

这名躺在沙发上的大人也睡着了，当他醒来时，这个 1 个月大的婴儿已经没有了呼吸。

这是在加拿大的一些家庭中发生的悲剧。

加拿大广播公司 CBC 新闻部对导致婴儿在睡眠期间死亡的原因进行了一个调查，调查所获得的记录显示，在 2009 年至 2019 年底之间，加拿大至少有 1,338 名婴儿死于不安全的睡眠风险因素.

CBC 采访的一些专家表示，联邦政府和省级应该更加重视婴儿的安全睡眠问题。

阿尔伯塔省儿童医院的儿科呼吸科医生伊恩·米切尔 （Ian Mitchell）说，这个问题早就存在了。

他说：

每一个孩子的死亡都是一场悲剧。据我们所知，这些都是健康的孩子，他们将成为我们社会中有生产力的公民，为社会做出贡献。 引自 阿尔伯塔省儿童医院的儿科呼吸科医生伊恩·米切尔 （Ian Mitchell）

婴儿安全睡眠指南

加拿大卫生部的婴儿安全睡眠指南 （新窗口）详细说明了会增加婴儿死亡风险的行为以及环境。

在这些风险因素中，包括会增加婴儿窒息风险的睡觉姿势，比如让婴儿趴着睡，而不是仰着睡。

加拿大卫生部的婴儿安全睡眠指南说，总是应该让婴儿仰睡。 照片：Radio-Canada / Guylaine Bussière

指南中还包括可能导致婴儿窒息的物品，例如，柔软的床垫、枕头、堆满物品的垫子，都对婴儿有潜在危险。

另外，让婴儿和成人睡在一起也是不安全的。

加拿大卫生部说，大人带着婴儿一起睡，会使婴儿面临窒息和其他危险。

与大人一起睡的风险

加拿大广播公司 CBC 报道说，这项调查针对的是不满 12 个月、因睡眠安全死亡的婴儿，检查了由验尸官和法医提供的报告。

CBC 获得了足够的信息来分析 1,338 例中约三分之一的案例，这包括五个省和三个地区 476 例婴儿死亡。

在这 476 名死去的婴儿中，至少有 61% 是因为与大人睡在了一起。

大人和孩子一起睡觉会增加婴儿被窒息的风险。 照片：Svetlana Fedoseyeva/Shutterstock

这一发现与加拿大统计局去年公布的数据相似.

统计局的数据显示，在 2015 年至 2020 年期间，超过 90% 在睡眠中死亡的婴儿 处于不安全的睡眠环境中 。

研究人员发现，在这 5 年中，超过一半（53%）在睡梦中突然死亡的婴儿与一个或多个人睡在了一张床上。

加拿大统计局的研究还说，当然，除了这里讨论的因素之外，可能还涉及与睡眠相关的婴儿猝死的因素，例如潜在的遗传、代谢或其他生物学因素。

（CBC）