魁北克省北部锂矿将获得新投资

Livent 是宝马和特斯拉电池的转化锂供应商。

Nemaska Lithium Inc. 是加拿大魁北克省的一个矿业公司，旨在开发位于魁北克北部的 Wabouchi 锂矿，该公司在不到两年前濒临破产。

在周一（5 月 2 日）晚些时候发布的一份声明中，Livent 公司宣布打算将其在 Nemaska Lithium Inc. 的所有权从 25% 增加到 50%。

为此，Livent 将向英国投资基金 Pallinghurst 发行 1750 万股股票，以周一的纽约收盘价计算，这笔交易价值为 3.74 亿美元。

魁北克省投资署 Investissement Québec 将维持在 Nemaska Lithium Inc. 一半的所有权，Investissement Québec 已与 Pallinghurst 同意，以等额方式投资高达 6 亿美元，以重新启动该项目。

魁北克省投资署 Investissement Québec 也将对 Nemaska Lithium Inc. 投资。 照片：La Presse canadienne / Ryan Remiorz

出产于魁北克省北部 Whabouchi 矿的锂，将由设在 Bécancour 的新工厂转化为氢氧化锂，目前预计将在 2025 年投入生产。

(Radio-Canada)