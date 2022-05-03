【报道】上千热爱亚洲美食的蒙城人齐聚，支持首届亚洲美食艺术集市活动

刚刚过去的周日（5月1日），魁北克蒙特利尔难得展现春日温暖，阳光灿烂。而且，正巧是 亚裔传统文化月 的第一天。

蒙城市中心举行的推介亚裔美食和艺术品的MajesThe Market活动，人头涌涌。

主办机构原本预计，大约200人会出席，结果来了超过1000人，一些摊位的食品刚过中午就告售罄。

同时，来自联邦、魁北克省、以及蒙特利尔市的多位议员，如联邦原住民关系事务部部长Marc Miller，以及省自由党议员Jennifer Maccarone等都到场参观、祝贺，添了人气。

加广中文台的记者在现场采访了主办机构的负责人，以及参与者。

整个活动人群络绎不绝，大大超过了主办者的预想。 照片：Radio-Canada / Yan Liang / RCI

要尽快再组织一次

活动的两个主办机构负责人，台湾餐馆/酒吧MajesThe的Vincent Ma，和推广亚洲美食的团体Local88策划人Laura Luu接受了记者参访。

两人都对现场情况感到兴奋、满意，说这是 亚洲美食集市 的第一期，效果超乎想象，或许应该尽快，比如在秋天，组织第二期。

活动策划人之一Laura Luu表示，新冠疫情爆发以后，她在脸书上成立了一个推介亚洲餐馆的群组，叫做Local 88，现在大约有近3万成员。这次活动主要是在脸书上宣传和邀请媒体报道。

看来，爱美食的人不在少数。

疫情期，餐饮业受到的打击非常大，亚裔餐馆也不能幸免，有很多都倒闭了。所以，希望在亚裔传统文化月的时候，组织一次活动，推广亚洲美食和餐馆、商店。 引自 Vincent Ma

于是，他联络了Local 88的Laura Luu。

Laura Luu带领联邦原住民事务部部长Marc Miller，右二，参观集市。 照片：Radio-Canada / Nancy Lee / Local 88

Vincent出生在台湾，十几岁时移民加拿大，他和家人一起创建了MajesThe，有餐厅，酒吧，也卖珍珠奶茶。

他介绍，这次活动有13家亚裔餐馆、咖啡店、烘培店、以及手工作坊，还有一间按摩店也来参与。

庆祝亚裔文化与贡献

Laura Luu是越南裔加拿大人，疫情前从事商业以及电影。

我自己是个喜爱美食的人，希望能够帮助受疫情影响的亚裔餐馆。而且，大家都了解，除了疫情，很多餐馆和亚裔商界还受到了亚裔歧视和仇视的影响，对此我感到非常悲伤。 引自 Laura Luu

在亚裔传统文化月，我们希望大家看到亚裔对加拿大社区的贡献，亚裔商界人士对社会的贡献，也希望大家一起分享美食。 引自 Laura Luu

蒙城华裔社区活动人士Winston Chan医生也参与了这次活动的组织工作。

这次活动最重要的是，帮助亚裔社区年轻的商业人士。很多前来捧场的人，也是觉得应该帮助年轻企业家。恰巧今天又是亚裔传统文化月的第一天，天气又这么好。 引自 Winston Chan

华裔社区活动人士Winston Chan一向支持亚裔年轻商界人士。 照片：Radio-Canada / Yan Liang / RCI

“与乌克兰站在一起”

这次活动的入口处，蓝色和黄色相间的气球格外引人瞩目。

活动组织者表示，他们还希望借此活动支持本地的乌克兰社区。

活动中的烘培和雪糕店Alice&Theo就与乌克兰联系紧密。

记者上前攀谈的时候，才发现，店家准备的点心雪糕已经卖完了。

两位店主Andrew Tsoy和Nadia Kim告诉记者，他们是朝鲜裔，曾祖父在前苏联时期派驻乌克兰，并且留在了那里。

他们在乌克兰长大，和乌克兰本地人联姻。

我们保留了朝鲜民族的传统，但我们是乌克兰人。所以，俄国入侵乌克兰战争爆发后，我们非常心焦，已经为乌克兰捐赠了将近7000加币的物资和现金，包括捐赠给红十字会等机构以及直接寄往乌克兰战区。 引自 Andrew Tsoy

Andrew太太的弟弟目前就在保卫乌克兰的前线，更让他们觉得，自己应该尽最大力量帮助乌克兰人。

而参与这次活动，他们希望有更多人了解乌克兰正在发生什么，有更多人行动起来。