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安大略省野生金鱼泛滥，气候变化可能是原因
在安大略省的池塘里，人们发现金鱼越来越多。
多伦多大学 （ University of Toronto）的研究人员们认为，这种情况正在全省郊区的池塘中蔓延。
尼古拉斯·曼德拉克（Nicholas Mandrak）是多伦多大学士嘉堡（Scarborough ）分校研究淡水鱼保护的教授，他表示，我们看到金鱼在安大略省南部郊区大量繁殖，但实际上这种现象在加拿大各地都有。
除了安省外，在加拿大的阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省、萨斯喀彻温省、曼尼托巴省，以及美国，金鱼正在迅速成为北美最多产的入侵物种之一。
金鱼变得如此普遍，一个原因是人们都认为金鱼好看而且无害。
尼古拉斯·曼德拉克谈到，一旦进入了了城市的池塘 - 风暴池，金鱼就开始以池塘里的昆虫为食。
金鱼产卵迅速，数量多，加上胃口大，意味着它们与两栖动物和其他生物进行竞争，从而降低了本地物种的多样性。
他接着说，当池塘泛滥时，金鱼也会
逃跑，进入湿地、小溪、河流和湖泊中，金鱼在那里成为捕食者，吃掉其他鱼的鱼卵和鱼苗。
气候变化
多伦多大学教授尼古拉斯·曼德拉克解释说，自 19 世纪以来，安大略省的野生水道中就有金鱼，然而，发生变化的是它们的数量。
他说，这可能与郊区雨水池的增多，以及不断变化的气候有关，这些都为鱼类提供了更有利的生长条件。
他接着说，
我们认为气候变化在其中起了作用，五大湖水域和城市池塘的水温比以前更高，似乎更适合金鱼的生存。
尼古拉斯·曼德拉克教授表示，人为造成的气候变化正在为金鱼的繁殖创造条件，水温更高，更强烈降雨引起的洪水事件增多，使金鱼
流窜 到附近的湿地。
他说，金鱼的数量迅速增加，我真地认为这和气候变化有关。
（CBC）