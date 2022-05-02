自战争开始以来，已有超过 550 万人逃离乌克兰

然而，在 3 月至 4 月期间，离开本国的乌克兰人数急剧下降。

3 月份有近 340 万人离开乌克兰，而 4 月份的离开人数为 150 万人。

波兰的乌克兰难民最多

波兰仍然是接收乌克兰难民最多的国家，联合国的最新数据显示，截至到 5 月 1 日，已有超过 300 万乌克兰人前往了那里。

排在第二位的国家是罗马尼亚，有 825,000 名乌克兰人进入了罗马尼亚。

来自乌克兰的难民在波兰东部的普热梅希尔 （Przemys）火车站等候。 照片：Getty Images / WOJTEK RADWANSKI

泽连斯基表示，粮食损失达数千万吨

乌克兰总统泽连斯基 （Volodimir Zelensky ）周一（5 月 2 日）警告说，俄罗斯对乌克兰黑海港口实施的封锁可能导致数千万吨粮食的损失，从而引发一场可能影响欧洲、非洲和亚洲的粮食危机。

泽连斯基在接受澳大利亚电视新闻节目 60 Minutes 的采访时表示，控制黑海的俄罗斯不允许船只进出。

他补充说，俄罗斯要完全封锁我国的经济。

乌克兰是世界领先的农产品生产国和出口国之一，尤其是谷物。

此外，乌克兰军队周一早上说，已成功摧毁了黑海蛇岛附近的两艘俄罗斯巡逻艇。

（Radio-Canada）