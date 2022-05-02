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加拿大经济反弹， 二月增长 1.1%
RCI
加拿大经济在 2 月份增长了 1.1%，创下自 2021 年 3 月以来的最大月度涨幅。
加拿大统计局周五报告称，在其跟踪的行业中，近四分之三的产出增加。
统计局还说，3 月份的初步数据显示，加拿大的国内生产总值 3 月将再增长 0.5%。
加拿大的服务业在 12 月和 1 月受到与 Omicron 相关的一系列封锁措施的冲击，但在 2 月反弹，增长 0.9%。
住宿和食品业飙升15.1%，艺术、娱乐和休闲行业 2 月增长了 8.4%，铁路运输业增长 9.1%，航空运输业增长 7.7%。
商品生产行业的增幅超过了服务业，为 1.5%。
采矿、采石和石油和天然气行业增长了 3.4%。
超出预期
经济学家们原预测 2 月经济将增长约 0.8%，但 GDP 的实际数据超出了他们的预期。
Desjardins 的经济学家 Royce Mendes 表示，把 1 月、2 月和 3 月三个月的数据汇总起来，今年第一季度的经济有望增长 5.6%，几乎是加拿大央行预期的 3% 的两倍。
他说，这些数字将增大央行为降温而加息的可能性。
（CBC）