五一游行：抗议者呼吁提高工资来抵御通货膨胀

抗议者们要求提高工资、改善工作条件，以应对通货膨胀。

安大略省

在多伦多市，100 多名来自不同背景的抗议者聚集在皇后公园外，要求改善工作条件，把最低工资提高到每小时 20 加元，他们有的是一线工作人员，有的是农场雇用的移民工。

安大略省政府已经从 2022 年 1 月 1 日起将安省的最低工资提高到每小时 15 加元。

一名抗议者说，每小时 15 加元的最低工资是不够的，所有的物价都在上涨，工人们发现自己处于困难的境地。房租在涨，一切都在涨，为什么我们的工资却还是这么低？

魁北克省

劳动节之际，魁北克城举行五一游行。 照片：Radio-Canada / Audrey Paris

在蒙特利尔市和魁北克城，人们也举行了五一示威游行，示威者们抨击最低工资的增长不够。

从 2022 年 5 月 1 日起，魁北克省的最低工资从每小时13.50 加元提升到 14.25 加元。

在蒙特利尔市组织集会的组织 - Coalition 1er mai 表示，目前最低工资的水平对应的是工人七年前的需求。

该组织的发言人 Marie-Claude Tremblay 重申，工资的增长跟不上通货膨胀。

她说，有些工人被迫从事两三份工作，尽管如此，仍然处于焦虑之中，这是不正常、不体面的。

在魁北克城，参加示威活动的人说，虽然魁省的最低时薪升到了每小时 14.25 加元，但住房、食品和汽油价格在大幅上涨，这一时薪的增幅完全不够。

温哥华市的一个加油站，一年来加拿大的汽油涨价近 40%。 照片：CBC/Ben Nelms

（Radio-Canada）