【专访】Wil：因抗议遭警察毒打；依然记挂香港 ｜香港人在加拿大系列之四

Wil今年二十岁，家住在多伦多。去年高中毕业后，他决定休学一年，做些自己喜欢的事情，也在教会和社区服务机构参与帮助香港新移民的工作。

九月份，他将进入大学，选择主修医疗放射学。

本周，他接受加广中文台记者的采访，谈起自己在香港的经历，数次需要停顿。

我的状态一般，需要休息，尝试根治内在的问题。 引自 Wil

事件令我重新思考人生

2019年夏天，当时还只有17岁的Wil和几位同学参加了一次抗议活动。

但是，警察突然出现，包围了他们，随即开始挥动警棍。

直到现在，我对那个场面的记忆还是碎片式的，无法复原所有的细节，一切发生的太快了。警察用警棍打我们，我的头被打破，流了血，手指骨折，在医院住了三个星期 —— 做了手术，主要是治疗骨折。我们当时完全没有想到，活动本身是和平的，我们也没有穿着黑衣。 引自 Wil

Wil是那次事件受伤最严重的学生之一。

身上的伤痕或许容易治愈，但事件在他心理上，留下了很深的痕迹，至今无法完全消除。

比如，他有恐慌发作（惊恐症）的症状，无法集中精力学习，人会感觉疲劳。

而且，当时，父母决定移民加拿大，也给他内心带来了影响 —— 他放不下香港，并不愿离开。

在香港，他看了很长时间的心理医生，一度需要服药。

2019年底，他一家抵达加拿大。他一直处在恢复阶段，在继续看心理医生。

事件令我重新思考我的人生目标，我要成为一个怎样的人？我经历了绝望和非常艰难的时刻，对这些问题给予了认真的思考。我觉得，我想成为一个能够帮助别人的人，能够倾听别人的诉说，给他们带来安慰的人。 引自 Wil

包括在选择大学学科的时候，他的目标也锁定医学或是和医学健康相关的学科，他喜欢这些学科，同时，可以帮助他达成自己目标。

殴打事件发生，警方没有立即对他们进行处理。

但在Wil 一家移民九个月之后，警方通知，要所有涉及那次事件的人回警察署报道，重新进行控告。

因为人在加拿大，他逃过了遭指控和审讯。但他的朋友们，包括一位曾经在他受伤时帮助过他的 师兄 ，却遭到逮捕。

在温哥华支持香港人抗议活动中，有人展示高举加拿大国旗的香港自由女神迷你塑像。 照片：La Presse canadienne / DARRYL DYCK

记挂香港

Wil还清楚记得，自己决定要参与香港民主抗议的那一刻。

我那时正准备公开试。具体的事件是，有一次在电视新闻上，我看到警察包围了抗议者，大规模逮捕，而当中，包括我的一位师兄。那一刻，我觉得，无论如何，我需要站出来，做我应该做的事情。 引自 Wil

两年之后，人在加拿大的Wil对香港的记挂依旧。

我猜想是因为我离开时年纪太小，还没有感受香港压力的一面，留恋理想中的香港，留恋以前的状态。希望有一天，我可以重回香港，用不同的角度了解香港，观察香港人，这是我的愿望，但不知道这个愿望是否可以实现。 引自 Wil

Wil说，自己对社会事务的兴趣来自父亲。他小的时候，父亲就会带他去了解和认识社会与政府。而且，他父亲本身非常关注香港变化，也有自己对政治的看法。

所以，他参与抗议活动，父母虽然很担心，却也一直支持他。

那段时间，父母亲会反复叮嘱他，要注意安全，无论去哪里，随时报平安。而有时候，父亲也会加入抗议。

香港人团结

加广 香港人在加拿大 系列中，几乎所有受访者都认为，在加拿大的香港人，尤其是因国安法实施而移民的年轻人，需要一个自己的组织，把背景相似、目标一致的年轻人团结起来，相互帮助。

Wil也认为这样一个机构非常必要。

他引用心理学家Bruce Tuckman的群体动力学理论，该理论认为，建立有效的组织机构需要四个步骤：形成（forming），碰撞（storming），规范（norming），以及 行动（performing）。

他的观察是，目前，加拿大香港人组织基础还非常薄弱，也比较混乱，比如，老华侨和年轻人目标就不一致。

我觉得，香港人机构目前还处在‘形成阶段’。我们可以做什么，目标是什么，怎么去做，都还没有形成共识，需要一些时间。 引自 Wil

在过去两年，加拿大香港人组织最成功的就是不断游说政府，出台新政策，为香港人提供便捷移民加拿大的渠道。

去年，加拿大联邦移民部出台了 救生艇计划 。

我觉得加拿大政府已经做得很不错了，救生艇计划帮到很多人。如果说有什么建议的话，我希望接下来，加拿大可以设立一些渠道，帮助那些现在被关进监狱，或正受到政治迫害的人，让他们也有机会离开，得到新生活。我无法想象，如果继续留在香港，他们如何生活下去。 引自 Wil

香港双层巴士，来自“乜记”instagram频道。 照片：Radio-Canada / Mud Kee

移民加拿大是最好的选择

有统计显示，香港国安法实施不足两年的时间里，香港净移出的人口达到了32万。

而最新的民调显示，四分之一香港人计划移民，其中，非民主派希望离开香港的比例上升。

现在回头看，Wil觉得，和家人移民加拿大是最好的选择。

来到加拿大后，他花了一段时间适应中学生活，尤其是在英文听力方面。而加拿大为他提供了更自由安静的环境，可以选择自己喜欢的专业。

我觉得，（多伦多与香港）最大的不同就是社会风气吧。香港是比较功力和物质的，比如，人们读书很少是为了自己的兴趣，而是为了名利或是金钱，来满足虚荣心，或是父母的期待。但在加拿大，很多人读书单纯是因为喜欢某个科目，是一种热情，或者是为了回馈社会。我倒不是说，香港没有这样的人，而是说，香港的主流对于个人的评价是基于金钱和名利。 引自 Wil

这两年，Wil也有了新的朋友。他说，依然是和香港来的朋友相处时间比较多，希望上了大学之后，可以交到更多不同背景的朋友。