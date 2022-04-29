四名加拿大军校学员死亡，加拿大国防部进行调查。

根据加拿大国防部公布的消息，四名死者都是加拿大皇家军事学院的学生。今天加东时间凌晨2点左右，他们的车掉进了金斯顿湾。据救护人员说，他们没有被送往医院。这似乎意味着他们在救护车到来时已经死亡。

弗雷德里克角是加拿大皇家军事学院的所在地。这个半岛西临金斯顿湾，东临海军湾，南面是圣劳伦斯河。出事地点在半岛南端。

加拿大国防部向死者亲友表示哀悼，并保证向深感震惊的军事学院师生及他们的家人提供支持。

调查工作由加拿大军队宪兵的调查机构负责，金斯顿市警方予以协助。该市是加拿大皇家军事学院和一个军事基地的所在地，与军队渊源深厚。市长帕特森（Bryan Paterson）是军事学院政治学与经济学系的教师。他在推特上说，作为军校大家庭的一员，他为今早听闻的噩耗心碎。作为金斯顿市长，他向死者亲友和军校师生表达诚挚的悼念，并将全力提供支持。

（CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu）