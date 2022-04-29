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莫德纳公司在加拿大蒙特利尔建厂，将年产一亿剂疫苗
生物技术和制药业巨头莫德纳将在魁北克省蒙特利尔市建立一个研究中心和一个信使核糖核酸（mRNA）疫苗制药厂。加拿大总理特鲁多和魁北克省长勒格（François Legault）星期五（4月29日）召开新闻发布会宣布了这一消息。
蒙特利尔的莫德纳制药厂预计在2024年建成，投产后将年产一亿剂疫苗，包括新冠疫苗和预防流感、兹卡和艾滋等病毒感染的疫苗。特鲁多表示，研究中心和制药厂建成后，将大大提高加拿大的生物制造能力。
魁北克省官员说，该省目前在生命科学领域已有700多家企业和36000多个高质量岗位，莫德纳的到来将给这个领域的
生态系统注入活力。因为莫德纳不仅将在蒙特利尔生产疫苗，还将投入数十亿资金进行研发和临床试验。魁北克省因此将成为全世界为数不多的生命科学技术中心之一。
莫德纳公司的首席执行官班塞尔（Stéphane Bancel）表示，莫德纳已经和麦吉尔大学等加拿大科研机构签订了十年合作协议。他还强调说，新冠疫情爆发后，加拿大政府是最早为疫苗研发提供资金支持的国家政府之一。
莫德纳是全世界第二大信使核糖核酸疫苗生产商。蒙特利尔制药厂将是该公司在美国之外的第一家工厂。
(Radio-Canada, Stéphane Bordeleau, adaptation en chinois par Wei Wu)