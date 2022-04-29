莫德纳公司在加拿大蒙特利尔建厂，将年产一亿剂疫苗。

蒙特利尔的莫德纳制药厂预计在2024年建成，投产后将年产一亿剂疫苗，包括新冠疫苗和预防流感、兹卡和艾滋等病毒感染的疫苗。特鲁多表示，研究中心和制药厂建成后，将大大提高加拿大的生物制造能力。

魁北克省官员说，该省目前在生命科学领域已有700多家企业和36000多个高质量岗位，莫德纳的到来将给这个领域的 生态系统 注入活力。因为莫德纳不仅将在蒙特利尔生产疫苗，还将投入数十亿资金进行研发和临床试验。魁北克省因此将成为全世界为数不多的生命科学技术中心之一。

莫德纳公司的首席执行官班塞尔（Stéphane Bancel）表示，莫德纳已经和麦吉尔大学等加拿大科研机构签订了十年合作协议。他还强调说，新冠疫情爆发后，加拿大政府是最早为疫苗研发提供资金支持的国家政府之一。

莫德纳是全世界第二大信使核糖核酸疫苗生产商。蒙特利尔制药厂将是该公司在美国之外的第一家工厂。

(Radio-Canada, Stéphane Bordeleau, adaptation en chinois par Wei Wu)