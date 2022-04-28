华裔科学家夫妇为何被解雇？加拿大政府将成立特别委员会研究相关文件

众议院政府议长霍兰德（Mark Holland）说，这个计划已经获得了新民主党的支持。他希望另外两个反对党、保守党和魁北克党团也加入特别委员会。

保守党明确反对成立特别委员会，认为此案应由普通的议会委员会负责，并由议会委员会自行决定哪些文件资料可以被公开。按照自由党政府的计划，虽然特别委员会成员有权查阅完整资料，但是哪些资料可以被公开而不会损害国家安全，则要由三位退休法官（由各党共同选出）最后决定。

霍兰德说，政府听取了保守党的意见，让特别委员会成员有权查阅完整资料并对删节提出质疑。他在今年一月份写给保守党的一封信中敦促该党重新考虑政府的建议，并举出几篇专家撰写的文章，证明机密资料在公开前确实需要经过审核以维护国家安全。

保守党的外交事务评论员庄文浩星期三表示，保守党不会参加特别委员会。他还指责自由党在新民主党的支持下执意绕过议会，其中必有蹊跷。

邱香果和她的丈夫成克定被停职后，反对党和媒体一直试图查清此事的细节，例如他们被停职的具体原因，他们的行为是否对加拿大国家安全造成了损害。这个特别委员会的成立或许会拨开围绕此案的迷雾。

霍兰德表示，即使保守党和魁北克党团都拒绝参加，特别委员会仍然可以成立并正常工作，因为自由党和新民主党在众议院所占的席位加起来超过了半数。

邱香果2018年获得加拿大总督创新奖。 照片：CBC News

邱香果是著名病毒学家。警方进行调查之前，她在加拿大国家微生物实验室主持疫苗与抗病毒研究，曾与人合作研发抗埃博拉药物，并因此在2018年获得加拿大总督创新奖。

邱香果成克定一案的时间线：

2019年3月31日，两个分别装有埃博拉和亨尼巴病毒株的瓶子被从温尼伯寄往武汉病毒研究所。CBC后来根据加拿大信息公开法查到的资料显示，病毒株是邱香果寄的。她也是促成此事的关键人物。

2019年5月24日，加拿大公共卫生署委托加拿大皇家骑警对邱香果等人进行 行政调查 。但是卫生署和实验室后来都多次表示调查与寄病毒一事无关。那么为何调查他们呢？所有人都三缄其口。

2019年7月5日, 邱香果、成克定和他们的几名华裔研究生被警察带离实验室，并被取消了使用实验室的权限。

2019年7月15日，曼尼托巴大学宣布解除邱香果的兼职教授职位。

2020年1月，邱香果和成克定被加拿大国家微生物实验室正式辞退。此时新冠疫情已在中国爆发。社交媒体上一度盛传新冠病毒是由两个 中国间谍 从加拿大国家微生物实验室偷出并寄回中国的。加拿大公共卫生署斥之为无稽之谈。

（CP, Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）