【报道】魁北克唯一亚裔文化节重回现场：庆祝亚裔艺术文化、对社会的贡献

五月份是加拿大的 #亚裔传统文化月 ，走过两年多的新冠大疫情之后，今年，很多城市的庆祝活动重回了现场。

加广中文台将陆续报道这些活动的信息以及艺术家专访。

文化节艺术与发展总监克斯罗·贝拉曼迪（Khosro Berahmandi）。 照片：Access Asie Festival

加拿大东部蒙特利尔的 通往亚洲文化节，Festival Accès Asie （新窗口） 是法语省份魁北克唯一的亚洲文化艺术节，今年的活动将在5月5日到5月29日举行。

它的艺术与发展总监克斯罗·贝拉曼迪（Khosro Berahmandi （新窗口））接受了加广中文台的采访。

我们非常激动、非常期待

自新冠疫情开始以来， 通往亚洲艺术节 的所有活动也都被迫转到了网络。

直到2021年的夏天，他们才第一次举办了现场活动“当百合花遇到茶花”，并把场地搬去了加斯佩西（Gaspésie）。

贝拉曼迪介绍说，到了去年九月，他们几乎可以肯定，2022年的艺术节可以重回现场了。

我们非常骄傲，非常开心，我们迫不及待想把今年的活动推介给观众。我感觉，我们终于走出了疫情的阴霾，今年活动都以线下为主，也希望有更多民众能够参与。 引自 贝拉曼迪

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不过，他也表示，在心理上还是做好了准备好，万一疫情出现突然变化，政府提升了防疫政策，他们也会迅速转到线上。

他感慨说，对组织者来说，这些不确定性是有些令人担心的。

贝拉迪曼回忆说，2020年是 通往亚洲艺术节 的25周年庆典，他们已经准备好了所有的艺术节目。可是，在发布消息之后19天，遭遇了全球新冠病毒大疫情，所有户外的活动被取消，令所有人猝不及防。

当时的情况，不仅仅是居家，活动取消。随之而来的是，媒体每天报道的疫情感染和死亡人数，让大家非常担心。而且，在那段时间，对亚裔的歧视、仇视事件在加拿大也不断出现，人们的心境沉入谷底。 引自 贝拉迪曼

那一年，他们还是迅速应对，把所有的活动都转为网上进行。

2021年，他们学习并适应了在网络上举办活动，当然，效果也非常好。

亚洲 Horror & Cynicism海报。 照片：Access Asie Festival

多元文化沟通的桥梁

贝拉迪曼表示，今年，艺术节重回现场，他们选择的艺术家更加多元，来自亚洲各国。

很多时候，人们提及亚洲，很容易觉得，亚裔只包括中国日本，但实际上亚洲是个非常多元的洲。我们希望引入更多国际元素，也有来自加拿大其他地区的亚裔艺术家。 引自 贝拉迪曼

5月14日，与迦比尔文化中心合作，邀请两位巴基斯坦音乐家表演Qawwali —— 一种具有神秘色彩的古印度y

通往亚洲文化节 一向侧重展示当代艺术家的作品。

5月25和26两天，将会有现代舞的表演，三位华裔舞者将站上舞台。

在视觉艺术方面，《亚洲的恐怖与愤世嫉俗》包含了来自韩裔、华裔、与越南裔三位年轻艺术家的动画漫画作品。

而艺术节的闭幕演出则是一个互动式的表演，两位来自蒙特利尔的京剧表演者会向观众解释京剧的唱腔唱词装扮等。

过去十几年， 通往亚洲艺术节 每年都会推介一种亚洲风味美食，今年的主打是蒙古美食。

加拿大蒙古人联合会主席Zolzaya Bold女士，将会开设工作室，介绍蒙古文化与美食。

希望成为沟通的桥梁

通往亚洲艺术节 是全加拿大最早专门推介亚洲文化的，庆祝五月亚裔文化月的活动。

联邦政府从25年前开始资助这个艺术节。

贝拉迪曼表示：

实际上，我们的目标是在不同社区间建立桥梁，不仅仅是在亚裔社区，而且是整个魁北克社区。而建立桥梁的一个方式是让更多的人了解亚裔的文化历史艺术，亚裔对加拿大社会的贡献，也把与亚洲有关的艺术、美食介绍给大家，这可能是最直觉、直观的方式了。所有这些接触都可能会减少陌生与紧张。 引自 贝拉迪曼

他表示，种族主义可能一直会存在，因为疫情，变得更加激烈。对我们来说，抗衡种族主义的唯一方式，是庆祝亚裔对加拿大社区的贡献，庆祝我们的文化。