俄军在乌克兰的暴行应被称为种族灭绝：加拿大众议院一致通过动议

这项动议由新民主党议员麦克弗森（Heather McPherson）提出，得到了所有议员的支持。此类个人动议没有法律约束力。麦克弗森表示，她很高兴这项动议获得所有其他党同僚的支持，并希望它能推动政府采取更有力的行动，特别是对俄罗斯实施更有力的制裁措施和增加对国际刑事法院的支持，以保证后者在乌克兰对俄军暴行的调查工作顺利进行。

加拿大皇家骑警本月早些时候向国际刑事法院增派七名特别调查员，为乌克兰调查行动提供协助。

联合国秘书长古铁雷斯（Antonio Guterres）星期四在乌克兰进行访问。他在与乌克兰总统泽连斯基会面之前先去走访了布查等基辅周边城镇。俄军占领这个地区后，布查有四百多名平民被杀害。古铁雷斯说，无论战争发生在哪里，总是平民付出最高代价。

古铁雷斯本周二前往莫斯科访问。在与俄罗斯总统普京会晤后，他表示俄乌战争的结束取决于普京的决定。

（CBC, Peter Zimonjic, AP, adaptation en chinois par Wei Wu)