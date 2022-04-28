气候变暖将造成跨物种病毒传播大大增加

风险最高的地区是非洲地区和亚洲地区。亚非两大陆在过去几十年中已经数次发生过病毒在人类和动物之间的传播，包括流感病毒、艾滋病毒、埃博拉病毒和新冠病毒。

这篇报告的作者是数名来自美国乔治城大学、太平洋路德大学和纽约生态健康联盟的研究人员。他们通过一个系统发生生物地理学模型，研究了3000多种哺乳动物在地球气温升高2摄氏度的情况下将如何迁徙和 分享 病毒。蝙蝠超强的传播能力将使它们成为新型病毒跨物种传播的主力军。

鸟类和海洋动物不在这项研究的范围内。

研究结果显示，到2070年，中国南部、赤道非洲、印度和东南亚的高密度人口地区将和动物跨物种病毒传播的热点地区重合。

未来五十年地球升温2摄氏度也是一种预估。但是报告的作者之一、乔治城大学的疾病生态学家艾尔贝里（Gregory Albery）说，即使是在最乐观的情况下，气候变化导致传染病增加也是我们无法阻止的，而且可能已经在发生。

（CBC, AP, adaptation en chinois par Wei Wu)