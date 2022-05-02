第一集 80岁之后用法语写本书

2019 年 11月 21日：张芷美女士在蒙特利尔的书籍沙龙 照片：Zhimei Zhang

2019 年 11 月，张芷美女士在魁北克省出版了新书 Les Traces d’un Papillon （蝶变），这本书用法语写成，书中讲述了她在加拿大，尤其是在魁北克省 30 多年的移民生活，包括她的见闻、经历、付出和收获。

张芷美谈到，在魁北克省大公司 SNC-Lavalin 工作期间，自己没有时间去认真学法语，用英语、中文工作已经足够。退休后，求知欲望丝毫没有减退，开始恶补法语，尽管步入老年，但内心依旧充满阳光，决心给自己一个新挑战，用法语完成这本书。

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第二集 刚到加拿大的日子

1986年，张芷美被蒙特利尔市的工程公司 SNC-Lavalin 聘用，参加对中国三峡工程的可行性研究项目。 照片：Zhimei Zhang

在 Les Traces d’un Papillon（蝶变）这本书中，张芷美女士首先回忆了在 1985 年抵达加拿大后，先到东海岸哈利法克斯市（Halifax）上学，然后在蒙特利尔市（Montreal）找到工作，之后把两个女儿接来团聚的过程。

每月 260 加元过得很开心

她谈到，1985 年到加拿大的第一站是蒙特利尔，因为在这里有朋友。之后就去了哈利法克斯上学，靠每个月 260 加元的奖学金生活，当时住在一户人家的阁楼里，除去160 加元的房租，每月还剩下100 加元用于吃饭和交通，但这样的日子却过得很开心。

1986 年，张芷美开始找工作，听说蒙特利尔的工程公司 SNC-Lavalin 正在招人，就报了名。当时 SNC-Lavalin 在加拿大政府的赞助下，为中国的三峡工程做可行性研究，需要位协调员，有很多人申请竞争这个职位，张芷美因其流利的英语和经历被选中了。

有了工作，移民申请获批，张芷美把两个女儿也接到了加拿大，全家团聚蒙特利尔市。

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第三集 两次去柏林

1997年，张芷美重返柏林，与早年失去联系的一位德国朋友重新相聚。 照片：Zhimei Zhang

张芷美女士在书中还谈到了自己两次去柏林的经历。

她说，由于从小在教会学校上学，自己的英语不错，1951年，刚满 16 岁的她谎报年龄是 18岁，在中国的一个国营进出口公司找到了一份英文打字的工作。同一年，中国开始与东欧开展贸易，张芷美不久就被这个进出口公司派驻东柏林工作。

张芷美说，1951 年看到的东柏林满处废墟，男人几乎都是半残废，食品商品都实行配给制。

她在东柏林待了两年多，见识了很多，学了很多，于 1954 年返回中国。

在德国工作期间，张芷美与一位德国女士建立了友谊，但文革期间两人的联系断了。

来到加拿大后，张芷美开始寻找这位女士，结果居然重新取得了联系，1997年，在被 SNC-Lavalin 公司派往中国山西工作之前，她重返柏林，与这位德国女士再次见面。

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第四集 丝绸制魁北克人

1997年，张芷美女士被公司派往太原工作，在此期间，她收藏了大量中国民间艺术品，后来把大部分艺术品捐赠给魁北克省的美术馆和博物馆 照片：Zhimei Zhang

1997 年，蒙特利尔工程公司 SNC-Lavalin 把张芷美派到山西太原工作。

在太原期间，张芷美有个业余爱好，就是去逛古玩市场，她说，经常是一看见中国民间那些带有浓郁色彩的物品就走不动了。

在五年的时间里，她收藏了很多，返回魁北克省后，她把大部分收藏品都捐献给了当地的不同博物馆和美术馆，其中有100 件青花瓷器，全部捐献给了蒙特利尔市美术馆 The Montreal Museum of Fine Arts / Musée des beaux-arts de Montréal 的亚洲馆。

当地艺术圈的人称张芷美是一位 丝绸制魁北克人 。

张芷美的捐赠，给蒙特利尔市美术馆带来了启发，美术馆说，以前一直没有重视收藏民间艺术品，而民间艺术品更与历史息息相关，有着独特的意义。

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第五集 退休后生活更精彩

张志美坐在摇椅上 照片：Zhimei Zhang

2002 年，张芷美女士退休，2016 年，她卖掉了房子，搬进了蒙特利尔市法裔区的一个养老院。

张芷美说，人老了以后应该怎样生活，这是她经常观察、思索的一个问题，虽然老了，精力、体力少了很多，但仍然可以给自己的生活增加新的内容。

在老年时代，胆大的张芷美开始尝试新东西，出演了电影和话剧，每天的生活都过得充充实实。

张芷美说，有人问，是否想回到年轻的时候，她的回答是No。 她并不想回到 20岁、30 岁的时候，因为生活的每个阶段都有着不同的内容。

她说，现在这个 80 多岁的阶段，自己很喜欢目前的这种生活状态和生活环境，非常享受，对于生活的现状，她非常知足，而且感恩。

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第六集 老年后当演员，电影话剧片约不断

张芷美参演了蒙特利尔市的法语话剧 L’Amour Est Un Dumpling 照片：Zhimei Zhang

退休后，张芷美生活中的新内容是一项接一项。

2015年，蒙特利尔市的华人导演胡志敏制作了一部针对华人社区家庭冷暴力的教育短片 寒冷的夜 ，张芷美成功地扮演了片中 婆婆 的角色，接着，她又参加了一部跨文化婚姻纪录片的拍摄。

张芷美说，拍电影拍出了劲头，于是，她找了一位经纪人，这些年来总是不断有各种角色的片约。

2017年，她参演了蒙特利尔市的法语话剧 L’Amour Est Un Dumpling，与当地的艺术家们合作很顺利，她说，这些艺术家很敬业，他们的生活往往非常拮据，从事演艺不是为了赚钱，而是因为真正喜欢演戏，每次的排演，大家都是非常认真。

话剧 L’Amour Est Un Dumpling 2017年演出了14场，2019年又重新上演 14场，而且2021年2月-3月将再度上演，剧场也将从一个小剧院搬到蒙特利尔艺术广场Place des Arts的Théâtre Jean-Duceppe （让-杜塞普剧院）。

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第七集 融入本地社会和中西文化差异

2020年疫情期间的张芷美女士。 照片：Zhimei Zhang

50 岁从东方迁居西方，完全换了生活环境，但张芷美很快就融入了当地社会，在魁北克省过得如鱼得水，日子很开心。

她说，我早就想好了，要适应西方社会，不能只扎在华人圈子里，当然我喜欢和中国人聊天，但不能局限于此。我有自己的尊严，但要尊重人家的生活和文化习惯，我把主客关系看得很清楚，毕竟在加拿大他们是主人，我们是客人，这是一个出发点。

张芷美说，来加拿大一年就找到了工作，在西方人的大公司，我一直在西方人里混，当然这里也有所有公司企业都有的内部竞争、矛盾，但有一样，工作必须干事，只要你踏踏实实干事，不会就学就行，公司里大家对我很好，没有被歧视的感觉。

她接着说，要融入当地社会，你得主动，没人会来拉你，移民对不同的文化风俗不要排斥，而是要去了解，一个人的心情要开阔一些，不要总想着歧视，完全不必那么敏感。

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第八集 人这一辈子要活出自己

张志梅拿着剧作《爱是个饺子》的海报在“独角兽”剧场前。 照片：Zhimei Zhang

张芷美说，在加拿大这块土地上，她找到了自我，找到了自由飞翔的天空，找到了发挥潜力的气候，找到了安度晚年的场所。

在中国生活了 50 年，在加拿大生活了 35 年，张芷美谈到对人生的看法，对人生的态度。

她说，我觉得，总体来看，人的一生是平衡的，每个人都会有机遇，当然这也与个人努力有关，关键是要认清自己，认清自己的长处和短处，建立自信，不要轻易地被生活击垮。

她接着说，我认为一个人要活出自己，不要总是去跟别人比，生活中要自己做决定，尽量不去麻烦别人，依靠别人。

张芷美女士表示，我的心态总是很平静的，我不会去计较小事，我要把生活过得快活。如果你要的话，你就能把自己的生活过得很开心，一切都在你自己。