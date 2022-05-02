张芷美，1985 年从中国移民加拿大，当时的她已不年轻。在魁北克省生活的 30 多年间，她曾经在大工程公司 SNC-兰万灵 （SNC-Lavalin）工作，参与过许多与中国有关的项目。退休后，她的求知欲和好奇心一点没有减退，有了大把的时间，她开始全心全意地深钻法语，进入80岁，她用法语出版了自传 - 蝶变 （Les Traces d'un Papillon），今年，这本书成为蒙特利尔市传记类畅销书。

张芷美说，世上没有赶不上车这一说，因为总会有下一班。

这，就是她的人生态度。

旧文重刊，首次发表于2020年10月。）