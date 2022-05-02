文学和艺术创作从来都是一条艰辛的道路，对于离开故土的人来说更是如此。但是在加拿大的华人移民当中，有不少人在这条道路上默默前行。有人用文字记录时代变迁和生活点滴，也有人用画笔和影像构筑出多姿多彩的平行时空。加拿大国际广播电台推出系列播客，介绍他们当中的几位。