加拿大卫生部正在调查一种原因不明的儿童严重肝炎

卫生部没有具体说明加拿大有多少病例在调查范围中。

世界卫生组织 (WHO) 提供的最新数据表明，近十几个国家报告了至少 169 例不明原因的急性肝炎病例，其中大部分在英国和美国，美国已经在几个州发现了十几起病例。

此外，西班牙、以色列、丹麦、爱尔兰、意大利、挪威、法国、罗马尼亚、比利时和荷兰也报告了许多这种儿童肝炎病例。

本周二，欧洲疾病预防和控制中心 (ECDC) 估计，全球报告的病例数接近 200 例。

根据世界卫生组织 (WHO) 的数据，有大约 10% 的儿童接受了肝移植，并且至少有一名儿童死亡。

世界卫生组织 (WHO) 正在紧密监控一种原因不明的儿童急性肝炎。 照片：Getty Images / FABRICE COFFRINI

全世界报告的病例包括年纪 1 个月到 16 岁的少年儿童。

恶心、呕吐

多伦多总医院 （Toronto General Hospital）的肝病专家乔丹·费尔德 （Jordan Feld）医生告诉加拿大广播公司，患病的少年儿童通常会出现胃肠道症状，如恶心、呕吐和腹泻。

他说：

最严重的问题是他们出现黄疸……或者他们的肝脏血液检查出现异常。 引自 多伦多总医院 （Toronto General Hospital）的肝病专家乔丹·费尔德 （Jordan Feld）医生

（Radio-Canada）