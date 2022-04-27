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加拿大卫生部正在调查一种原因不明的儿童严重肝炎
加拿大公共卫生当局正在调查一种原因不明的 « 严重急性 » 肝炎，这种病已经影响到全球近 200 名少年儿童。
卫生部没有具体说明加拿大有多少病例在调查范围中。
世界卫生组织 (WHO) 提供的最新数据表明，近十几个国家报告了至少 169 例不明原因的急性肝炎病例，其中大部分在英国和美国，美国已经在几个州发现了十几起病例。
此外，西班牙、以色列、丹麦、爱尔兰、意大利、挪威、法国、罗马尼亚、比利时和荷兰也报告了许多这种儿童肝炎病例。
本周二，欧洲疾病预防和控制中心 (ECDC) 估计，全球报告的病例数接近 200 例。
根据世界卫生组织 (WHO) 的数据，有大约 10% 的儿童接受了肝移植，并且至少有一名儿童死亡。
全世界报告的病例包括年纪 1 个月到 16 岁的少年儿童。
恶心、呕吐
多伦多总医院 （Toronto General Hospital）的肝病专家乔丹·费尔德 （Jordan Feld）医生告诉加拿大广播公司，患病的少年儿童通常会出现胃肠道症状，如恶心、呕吐和腹泻。
他说：
最严重的问题是他们出现黄疸……或者他们的肝脏血液检查出现异常。
（Radio-Canada）