加拿大统计局：加拿大工作人口 “老龄化” 严重

人口结构的变化将在今后十年给加拿大劳动力带来重大挑战。

现在，在加拿大人口中， 55 至 64 岁年龄组的比例已经超过了 15 至 24 岁（人们进入劳动力市场的年龄）年龄组。

统计局在报告中说： 劳动力老龄化带来的挑战包括知识转移、留住有经验的员工和劳动力更新。

统计局表示，这种趋势可以通过移民来减缓，但 移民的增加—即使是大量移民—也不会显著抑制这种趋势。

人口老龄化

加拿大人口老龄化严重 照片：Radio-Canada / Josée Ducharme

加拿大统计局还表示，不仅加拿大的劳动力正在显著老龄化，整个人口也是如此。

从 2016 年到 2021 年，加拿大 65 岁以上的人数增长了 18.3%，这是 75 年来的第二大增幅，仅次于 2011 年至 2016 年的增幅 （ 超过 20%）。

在加拿大总人口中，65 岁以上的人已经占到 19%，高于上次人口普查时的 16.9%。

加拿大统计局的人口预测表明，到 2051 年，加拿大 65 岁以上的人将占到总人口的近四分之一。

（CBC）