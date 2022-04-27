加拿大瑞尔森大学改名为多伦多都市大学

大学董事会于周二 （4 月 26 日）批准了新名称，这一决定立即生效。

埃格顿·瑞尔森与原住民寄宿学校

瑞尔森大学建校于 1948 年，一直以埃格顿·瑞尔森（Egerton Ryerson） 的名字命名。

埃格顿·瑞尔森（Egerton Ryerson）是 19 世纪安大略省的一位重要政治家。 照片：L'Encyclopédie canadienne

埃格顿·瑞尔森（Egerton Ryerson）是加拿大历史早期的一位教育家，也是加拿大公立学校系统的设计者。

他被认为是加拿大原住民寄宿学校系统的主要设计者之一，瑞尔森大学的教职员工和学生一直在呼吁大学改名。

去年，在加拿大各地的前寄宿学校旧址接二连三地发现了没有标记的墓地后，瑞尔森大学校园内的埃格顿·瑞尔森雕像被推倒。

2021年6月，瑞尔森大学校园内的埃格顿·瑞尔森雕像被推倒。 照片： CBC / Evan Mitsui

去年 8 月，瑞尔森大学成立了一个特别委员会，讨论更改大学的名称。

大学校长 Mohamed Lachemi 在一份声明中说，我想不出比多伦多都市大学更好的名字了，大都会反映了我们一直以来的身份 — 一个致力于卓越、创新和包容的城市学府，我们的目标是这是一个让所有人都感到受欢迎、被关注、被代表和值得庆祝的地方。

他接着说， 真相与和解是学校换新名称的优先考虑因素，这是我们大学历史上一个非常重要的时刻，因为我们在以一个能更好反映我们的价值观，并把我们带向未来的名字向前迈进。

(CBC，Radio-Canada)