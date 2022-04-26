【专访】有梦想的何方宇：选择去清华读书就像一次冒险

加拿大蒙特利尔出生的华裔二代何方宇（Edward He)能说一口流利的、带着一点儿京片子的普通话。

他目前是清华大学英语文学专业四年级的学生。

2020年，新冠疫情爆发，他回到了加拿大。之后的所有的课程都通过网络来进行。

21岁的他将在今年毕业，并已经申请了康奈尔大学、多伦多大学等四所大学的创意写作课程。

让自己快乐最重要

提及未来，何方宇表示，快乐是最重要的，他的理想是进入文学创作领域 —— 希望可以实现内心的一些创意，可以找到欣赏他作品的人。

我知道，艺术创作是很困难的一条路，但其实，每一条道路都是困难的。既然都是困难的，为什么不走一条自己喜欢的路？ 引自 何方宇

目前，他还担任魁北克英文文学杂志FONT （新窗口）的校对和社交媒体负责人。

而他从16岁就开始自己创作音乐，在YouTube上以Eda Heller为名，发布自己的音乐视频作品。

他说，自己理想人生就是可以继续写歌和写作。

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选择清华大学像一次冒险

在蒙特利尔高中毕业之际，何方宇想跳过魁北克的预科制，直接上大学，他还希望能去一个全新的地方。

他的父母于是建议他，去中国的著名学府清华大学。

在高中毕业的忙碌中，他递交了申请，记得考了中文，通过了面试，他被清华大学录取了。

何方宇表示，当时感觉去中国，环境的转变更大一些，所以自己非常好奇，是抱着可以丰富人生经历的想法去的。

选择去中国上清华大学，像是一次冒险，初初感觉像在悬崖边上，很畏惧，不知会经历什么。但是，我现在更加成熟了，觉得那是一个正确的选择。（这段经历）让我懂得了如何去适应一个陌生的环境，如何与自己文化背景不同的人相处。 引自 何方宇

虽然他长着一张中国人的脸，但因为是在加拿大长大，所以，同样需要一个客服文化差异的过程。

比如，最初，连给别人发短信，人家都会觉得他说的不是中文—— 他要重新学习语言的套路，就是模仿别人，如何沟通，学习别人常用的语言。

他发现，中国人喜欢一起吃饭，就像在加拿大，大家约着喝咖啡一样常见。但是吃饭需要消耗更长的时间，整个环境和氛围更放松、亲密。

再比如，他和很多来自其他国家的学生一起学习，不论是加拿大的安大略省或是法国留学生，如何相处，也是需要一点点适应。

他形容说，清华的文化就是一个自行车为主的文化，到处都是自行车，非常方便，对校园熟悉了之后，也有了归属感。

而五道口的Lush酒吧和后海也是他流连忘返的地方。

疫情开始之后，他回到了加拿大，但记忆是一个很奇怪的事情，过了一两年，他开始想念那个地方了。

清华上学期间，何方宇还学习京剧，这是最后一堂课，老师请来专业化妆师为学生们“扮上”。 照片：Edward He

为什么到中国学习英语？

去中国学习英语文学，听起来是个很奇怪的选择。但何方宇有自己的解释：

我打个比方吧，有很多人，比如美国人到泰国和日本去，都会吃那边的麦当劳。为什么这样？试一下本地美食不好吗？但是，麦当劳到了一个地方就不一样了，就会有本国文化的特色和影响。英语也一样，如果在北美学英语，那肯定好，但是在中国学习英语的一个有趣的点是，他们教授英文的方式会受到本地文化的影响。比如，中英和英中的互译，这让你对本地文化有更好的了解。 引自 何方宇

他坦承，自己对中国文化的兴趣，来自于父母的影响。

他小学一、二年级的时候，父母送他去杭州读书，学会了拼音，这对后来他掌握中文有很大帮助。

再比如，他喜欢的中文作家是老舍、王朔，喜欢的音乐人是崔健 —— 这都是父母推荐给他的。

而最重要的是，他的父母非常开明，尊重、支持何方宇的选择，包括他选择走文学创作和音乐这条路。

与FONT结缘

回到加拿大的这两年，何方宇一直希望做一些和文学艺术相关的事情。

他给本地的琳达里斯出版社（LLP）递交了简历，结果意外得到了出版人里斯女士的回覆，加入了出版社。

他先是做校对。去年九月，他又加入了LLP创立的鼓励魁北克英文文学创作的“FONT网络杂志”。

我们出版的每一期杂志都会给魁北克英文创作者带来鼓励，因为我们是和不同社区机构合作。这个杂志也把魁北克英语创作者们联络起来，就是一个大家建立联络/关系网的过程。 引自 何方宇

不过，到目前为止，FONT还没有找到华裔社区的合作机构。

而何方宇相信，一定会出现的，应该是华裔的第二代当中，对英文创作有兴趣的年轻人。